Fiscalização nas estradas baianas será intensificada no São João

As ações educativas e de fiscalização nas estradas baianas serão ampliadas durante o São João. A Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA) doou 30 equipamentos de medição de alcoolemia à Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (23), incrementando o alcance das campanhas de trânsito. Até então, o efetivo rodoviário estadual contava com apenas oito etilômetros - aparelhos que medem a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea, popularmente conhecidos por bafômetros.

“A sociedade não se dá conta, mas a quantidade de mortes no trânsito é equivalente a um país em guerra e isso precisa mudar”, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, completando que o apoio à Polícia Militar no esforço diário de manter as estradas mais seguras é crucial para tornar o tráfego mais seguro nas estradas O material doado e adquirido como parte do contrato com o Banco Mundial no Programa de Recuperação e Manutenção das Rodovias da Bahia (PREMAR), afirma o gestor, permitirá que a PM realize campanhas e fiscalização durante três anos.

A SEINFRA, em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e com as Secretarias de Saúde e Administração, através do Departamento de Trânsito (DETRAN), firmou acordo, em 2016, para a redução do índice de acidentes em 20% até 2019. O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, coronel Sérgio Brito, informa que, até o momento, já houve uma redução de 15,59% e a previsão é de ultrapassar a meta estabelecida. “O caminho para um trânsito mais seguro está na educação, com o fortalecimento da conscientização que as campanhas educativas agregam”, pontua.

Maio Amarelo

Como parte das ações do Maio Amarelo, entrou em vigor a Lei nº 13.614/18, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e incluiu o artigo 326-A ao Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei prorroga o compromisso assumido pelo Brasil com a Organização das Nações Unidas (ONU), na década mundial de ações para a segurança no trânsito (2011/2020), de reduzir à metade o numero de mortes e lesões. Dessa forma, o prazo foi prorrogado por mais cinco anos, passando a vencer em 2027.

