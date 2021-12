FIOCRUZ abre inscrições para curso de introdução à divulgação científica

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) está com inscrições abertas para o curso Introdução à Divulgação Científica. Disponível para qualquer pessoa que tenha interesse na temática, a formação é 100% on-line e gratuito. Por ser realizado no formato MOOC, não há limite de alunos e as inscrições, que devem ser feitas no site da instituição , seguem abertas até o janeiro de 2020.

Com carga horária de 30 horas, a capacitação é dividida em dois módulos e pode ser acessada por meio do Campus Virtual da FIOCRUZ. O primeiro, mais teórico, apresenta um panorama da divulgação científica no Brasil, contribuição da divulgação para o cientista e à própria ciência e outros temas.

Já o segundo módulo, de caráter mais prático, ensinará como escrever um bom texto, usar as mídias sociais, fazer uma apresentação, evento e vídeo para divulgação científica. Há, ainda, aula sobre como falar com jornalistas e interagir com assessores de imprensa para maior circulação de projetos de ciências.

O curso tem como responsável a coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, Luisa Massarani, que é, também, assessora da vice-presidência Educação, Informação e Comunicação da FIOCRUZ e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Certificados de participação serão emitidos para os alunos que realizarem todas as atividades.

Ementa do curso

Módulo I

- Divulgação científica no Brasil

- Divulgar ciência é um dever do cientista

- Divulgação científica na era da informação

- Divulgar faz bem ao cientista e à própria ciência

- Universidade das Crianças: uma iniciativa inspiradora

- Leituras e vídeos complementares

Módulo II

- Como escrever um texto de divulgação científica

- Como fazer um vídeo de divulgação científica

- Como usar mídias sociais para fazer divulgação científica

- Como fazer uma apresentação de divulgação científica

- Como fazer um evento de rua para divulgar ciência

- Como falar com jornalistas

- Como fazer divulgação científica para crianças

- Como fazer divulgação científica para adolescentes

- Como falar com o público de temas polêmicos de ciência

- Como interagir com o assessor de imprensa

- Como avaliar seu projeto de divulgação científica

* Com informações da Fiocruz

