Filhos querem presença dos pais

O período de recesso escolar de meio de ano é curto, mas intenso para os crianças e adolescentes. Com tempo livre, eles cobram dos pais, mais do que nunca, uma dose extra de presença. Querem ir ao cinema, passear no shopping, parques ou, simplesmente, brincar. Os pais, por sua vez, continuam com sua rotina intensa de trabalho, ocupados demais para assegurar o que há de mais valioso para os pequenos. “A literatura e a experiência do consultório mostram que esta ausência antes era muito associada à figura paterna. Hoje, com a pós-modernidade, os filhos sentem muita falta da presença das mães também”, analisa o psicólogo Iarodi Bezerra.

O especialista no acompanhamento infantojuvenil ressalta a importância dos pais dedicarem um tempo de qualidade aos filhos. “As crianças ficam muito expostas a videogames e à televisão e acabam absorvendo os valores do mundo e não os valores dos pais” alerta. Investir em atividades criativas, mesmo que durante um curto espaço de tempo, pode ser um caminho para reverter este cenário. “Essa mudança de atitude dos pais pode começar com o exercício de deixar o mundo lá fora quando entram em casa, não dividindo a atenção com questões detrabalho e mensagens de celular, por exemplo”, aconselha.

Sentar-se no chão e embarcar na fantasia dos filhos é outra dica, além de investir em momentos prazerosos fora do ambiente doméstico, como explorar o playground, praças públicas, brincar na piscina. “Não precisa de formula mágica. Os espaços vão motivar e favorecer a criatividade. Estes momentos serão valiosos para as crianças e também para os pais”, assegura o especialista.

Confira cinco dicas de como curtir as férias escolares com as crianças sem gastar muito.

Cinema em casa

Não quer pagar caro pelo ingresso, gastar com lanches e ainda enfrentar uma longa fila? Que tal fazer aquela sessão de cinema em casa com toda a família. Assim, fica mais fácil economizar o valor das entradas e da alimentação e ainda proporcionar mais entrosamento entre pais e filhos.

Gastronomia em família

Que tal aproveitar as férias para fazer aquelas receitas que você sempre salva da internet, mas nunca coloca em prática? Com o auxílio das crianças você poderá, enfim, criar novos doces e salgados. Além disso, as aulas de culinária na escola ou até mesmo em casa reforçam os laços familiares e contribuem para o aprendizado infantil.

Atividades culturais gratuitas

As atividades culturais gratuitas trazem benefícios que vão além da questão financeira. Aproximar as crianças dos elementos culturais é fundamental para o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo dos pequenos. Visite o site da Secretaria de Cultura da sua cidade e confira as atrações gratuitas disponíveis na programação. Outra opção são os projetos sociais, como ONGs, orfanatos, asilos, etc. Além de ter um dia divertido, poderão aprender sobre a importância de cuidar do próximo.

Faça você mesmo!

Os tutoriais de faça você mesmo, os famosos DIY, são uma ótima oportunidade para entreter as crianças e ainda exercitar a criatividade. Em uma simples pesquisa no Youtube você encontrar tutorial para criar brinquedos, artigos de decoração e até mesmo novas brincadeiras. De modo geral, utiliza-se objetos que a pessoa já tem em casa, pode conseguir com vizinhos ou parentes e não gastam muito.

Passeios além do shopping

Não há nenhum problema em passear no shopping. O problema é quando ficamos unicamente restritos a esses espaços. Que tal tirar um dia para levar as crianças para visitar aquele ponto turístico da cidade, conhecer um pouco da história do local e, no final, um piquenique ao ar livre em família?

Para colocar estas dicas em prática é importante planejar as atividades com antecedência, como uma agenda mesmo. Assim fica mais fácil conciliar as férias das crianças com o seu trabalho e demais atividades.

