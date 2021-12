FIES: renovação do financiamento começa nesta segunda e segue até novembro

Começa nesta segunda-feira (29) o período de renovação de contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ). Também conhecida como aditamento do FIES, a etapa segue até 30 de novembro e deve ser realizada por meio do site da Caixa Econômica Federal.

No primeiro semestre de 2018, aproximadamente 50 mil estudantes devem fazer o aditamento do Novo FIES . O procedimento é válido apenas para contratos firmados este ano. Entre as alterações existentes no processo estão o fim do prazo de carência para quitação do contrato, a existência de seguro em caso de morte do estudante e o boleto mensal como forma de pagamento. Para os estudantes que precisam alterar termos do contrato, será necessário ir à agência da Caixa para realizar as alterações.

O novo financiamento é segmentado em modalidades que variam de acordo com a renda familiar do estudante. Se o rendimento familiar per capita mensal for de até três salários mínimos, o estudante se encaixa na modalidade Fies: juros zero, financiamento mínimo de 50% e limite máximo de R$ 42 mil por semestre.

No caso da modalidade P-Fies , estão enquadrados alunos com renda familiar per capita entre três e cinco salários mínimos. Os bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento são os agentes financeiros operadores de crédito, os quais definem as condições de financiamento.

Financiamento

Em 2017, foram celebrados 170.905 novos contratos de financiamento estudantil, o menor número dos últimos seis anos. Em 2012, foram celebrados 351.331 novos contratos em contraste com os 144.947 firmados em 2011. Em relação às 225 mil vagas disponibilizadas em 2017, 20% não foram preenchidas. O percentual, no entanto, é menor em relação a 2016, quando 40% do total de vagas disponibilizadas não foram ocupadas.

Bolsas de estudo

Para estudantes que ainda não iniciaram a graduação e, consequentemente, não farão a renovação do FIES, existem alternativas para começar a faculdade em 2019 por meio de bolsas de estudo de programas educacionais.

No site do Educa Mais Brasil existem bolsas com desconto de até 70% que incidem direto na mensalidade. Com os pagamentos em dia, o contratante não precisa acumular dívidas ao término do curso. Para conhecer as oportunidades, é preciso acessar a página do programa, editar os filtros de curso e localidade, iniciar as buscas e contratar a bolsa de estudo desejada.

