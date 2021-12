FIES prevê ofertar 100 mil vagas em 2019

O Governo Federal anunciou o quantitativo de vagas previstas para o Fundo de Financiamento Estudantil – o FIES 2019 : serão 100 mil oportunidades. A divulgação foi feita no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23), por meio de Resolução que abordou o Plano Trienal e os contratos de financiamento ( confira aqui ). De acordo com a publicação, a oferta de vagas no primeiro ano do triênio está condicionada ao aporte de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor do FIES, providos pelo Ministério da Educação (MEC). Foi sinalizada também a quantidade indicativa de 100 mil vagas para 2020 e 2021, mas sujeitas a revisão.

Novo FIES

O Novo FIES é a nomenclatura atribuída ao Fundo de Financiamento Estudantil após a reformulação. O programa passou a ser dividido em três modalidades: o FIES (modalidade I), ofertado diretamente pelo Governo Federal para o contratante; e o P-FIES (modalidades II e III), ofertado por instituições financeiras.

Podem solicitar o FIES estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e alcançaram nota acima de 450 pontos. Também é necessário ter nota acima de zero na redação, e ter renda per capita familiar mensal de até cinco salários mínimos, a depender da modalidade.

