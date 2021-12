FIES encerra hoje inscrições nas vagas remanescentes

Termina nesta sexta-feira (9), às 23h59, o prazo para inscrição nas vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), relativo ao segundo semestre de 2018, na página FiesSelecaoAluno, do Ministério da Educação. O processo teve início na última semana de setembro, após o MEC publicar o edital de convocação no Diário Oficial da União.

Podem concorrer às vagas remanescentes do Fies os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e obtiveram nota mínima de 450 pontos nas provas objetivas, além de pontuação superior a zero na redação.

Há a limitação por renda para a solicitação do financiamento estudantil: a renda familiar mensal bruta deve ser de até três salários mínimos. Serão priorizados os participantes do processo seletivo regular do FIES 2018.2 que não foram beneficiados devido à não formação de turma.

FIES

O FIES é programa de financiamento do Governo Federal direcionado para pessoas que desejam cursar graduação não gratuita em instituições de ensino privadas do Brasil. Para ser contemplado, é preciso fazer parte dos perfis de renda necessários: até três salários mínimos por pessoa, para obter o subsídio do próprio governo brasileiro; e até cinco salários mínimos, para receber o subsídio de instituições financeiras e agentes operadores de crédito.

Fora do perfil

Estudantes que não se enquadram nos requisitos do FIES, ou que eventualmente tenham perdido o prazo para inscrição na vaga remanescente do perfil em que estavam enquadrados, dispõem de alternativas ao financiamento e já pode pensar em começar a faculdade em 2019.

O Educa Mais Brasil oferta mais de 700 mil bolsas de estudo para todos os níveis educacionais – desde a educação infantil à pós-graduação, cursos técnicos e de idiomas, além da Educação de Jovens e Adultos ( EJA ).

No Ensino Superior, são quase 400 mil oportunidades que disponibilizam até 70% de desconto na mensalidade dos cursos . Para ter acesso ao benefício, é preciso acessar o site do programa educacional, inserir os filtros de localidade e curso desejado e encontrar a bolsa que mais se enquadra no perfil do contratante.

