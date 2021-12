FIES 2018: MEC mantém calendário e anuncia resultado nesta segunda-feira (30)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES 2018.2 ) no final da tarde de hoje (30). Os candidatos podem ter sido pegos de surpresa uma vez que o órgão publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu) o adiamento do resultado para 1º de agosto ( confira aqui ).

O resultado pode ser conferido no site FIESSeleção . Para ter acesso, é preciso informar o número do CPF e a senha do candidato. Os selecionados devem complementar a inscrição até o dia 03 de agosto, sexta-feira. A contratação do financiamento será feita posteriormente.

Foram anunciadas mais de 155 mil vagas FIES 2018.2 e, do total, 50 mil são ofertadas a juros zero. O financiamento é destinado aos cursos de graduação não gratuitos em instituições de ensino privadas do país. Puderam participar, estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas provas. Não ter zerado a redação ENEM também estava entre os requisitos.

Resultado do P-FIES

De acordo com a instituição, o resultado do P-Fies estará disponível no dia 6 de agosto. Esta modalidade é destinada a estudantes com renda familiar mensal de até cinco (05) salários mínimos.

