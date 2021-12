Festival on-line promove economia criativa em 15 municípios baianos

Tem início nesta sexta-feira (16), a edição de 2020 do Festival de Economia Criativa dos Municípios (FECRIMMEL), que ocorrerá por meio do canal da Natos Entretenimentos no YouTube, com apresentação de Patrícia Abreu. O evento, que prossegue até domingo (18), tem como objetivo promover o trabalho de empreendedores, agricultores familiares, artesãos, artistas e profissionais da gastronomia de 15 municípios baianos.

Os produtos provenientes da Agricultura Familiar serão comercializados através da plataforma delivery da startup Escoar, parceira do festival, junto à União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e outras instituições.

A organização do evento é do Instituto Para Um Mundo Melhor (IMMEL), uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, fundado 2003, pelo seu presidente, Wilson Carlos dos Santos. Mais informações pelos endereços: www.immel.org.br e www.instagram.com/immel.ba/

Programação:

Sexta-feira (16) - 19h

Flme Institucional do IMMEL; apresentação do IMMEL, através do presidente Wilson Carlos dos Santos; mentoria AMBEV VOA com Altair A. Marcelino; palestra com o gestor de projetos do Sebrae Seabra, Dr. Heitor Ferrari Marback; e a atração musical com Rosa Nonatto e banda.

Sábado (17) - 14h30

Mesa redonda com o tema “Novos negócios pós COVID19” com os participantes: Sinara Nery Andrade, engenheira de produção e graduanda em nutrição; Leandro Cristo, Master Practitioner em PNL; Antônio Marcos Lima de Almeida, diretor executivo Immel; e Heitor Ferrari Marback, gestor de projetos do Sebrae Seabra. Atração musical: banda Baile das Estrelas.

Domingo (18) - 10h

Culinária criativa com o chefe Davi Melo, que utilizará produtos da Agricultura Familiar para fazer pratos com chocolate especial, balinha de licuri, molho de tomate orgânico, mel, queijo de cabra e queijo mussarela; e a atração musical com a banda Somdi2.

adblock ativo