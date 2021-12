Festival de forró anima Itacaré na Semana Santa

O feriadão da Semana Santa na região Sul do Estado será animado com o 3º Festival de Forró de Itacaré, que acontece no município, entre os dias 18 e 20 de abril. Atrações como Elba Ramalho, Targino Gondim, Tato (Falamansa), Cacau com Leite, Quinteto Sanfônico do Brasil, Carlos Pita e Flor Serena animam o evento, que contará também com feira de artesanato, barracas de comidas e bebidas típicas, concurso de dança, aulão de forró e quadrilhas juninas.

Confira a programação completa:

>> Quinta-feira (18/4)

16h - Cabana Corais - Praia da Concha: Targino Gondim e amigos

22h - Orla: Reginaldo Natureza, Trio Araripe, Targino Gondin, Tato do Fala Mansa, Nilton Freitas, Forró do Ralão, Nenén do Acordeon e Marcos Abaga.

>> Sexta-feira (19/4)

16h - Cabana Corais - Praia da Concha: Targino Gondim e Amigos

20h - Rua da Pituba: Arrastão da Rural Elétrica e Aulões de Forró com o Grupo Cabrueira

22h - Orla: Sebastian Silva, Marquinhos Café, Targino Gondim, Quinteto Sinfônico do Brasil, Fulô de Mandacaru, Nádia Maia, Verlando (Flor Serena), Cacau com Leite e Aran e Os Bahiunos

>> Sábado (20/04)

16h - Cabana Corais - Praia da Concha: Targino Gondim e Amigos

20h - Rua da Pituba: Arrastão da Rural Elétrica e aulões de forró com o Grupo Cabrueira

22h - Orla: Trio Aconchego, Rennnan Mendes, Gel Barbosa, Targino Gondim, Elba Ramalho, Carlos Pitta, Trio Baianado e Trio Forró Mais Eu

