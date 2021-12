Festival de Economia Solidária incentiva a comercialização de produtos da agricultura familiar

Criado para incentivar a comercialização de produtos de associações e cooperativas da agricultura familiar, o Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra prossegue até o dia 30 de junho, realizado pelo governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).

Produtos dos Centros de Economia Solidária (CESOLS) dos territórios Litoral Sul, Recôncavo, Bacia do Jacuípe, Sertão do São Francisco, Piemonte Norte do Itapicuru, Sertão Produtivo e Chapada Diamantina poderão ser adquiridos através da plataforma de vendas on-line da loja virtual Escoaf, sendo entregues diretamente na residência de cada consumidor.

Chocolates, doces, queijos, licores, vinhos, biscoitos, farinha roupas e artesanatos, com as características únicas de cada região, são alguns dos produtos comercializados por meio do festival.

O coordenador do CESOL Litoral Sul, Tiago Fernandes, “essa parceria permite que os produtos do Sul da Bahia sejam comercializados no maior mercado consumidor do Estado. Isso fortalece a geração de emprego e renda e é também um referencial da qualidade da agricultura familiar e seu compromisso com a sustentabilidade”.

A diretora executiva da Escoaf, Susana Calmon, reforça que a ação representa o fortalecimento do interior na capital, através de sabores e saberes, bem como uma fonte de renda e de motivação para os empreendimentos produzirem mais. “É a afirmação do empoderamento do campo, inovação, saúde na mesa e oportunidade de aproximar o consumidor de quem produz”.

O Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra, iniciado no último dia 13, irá promover apresentações on-line nos dias 23 e 24, com transmissões através de Facebook, YouTube e Instagram.

