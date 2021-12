Festejos juninos acontecem em Salvador e em mais de 160 cidades do interior

Mais de 160 municípios de diferentes zonas territoriais irão receber o apoio do governo estadual para a realização do São João. Em Salvador, a festa junina vai acontecer nos de 22 a 24, no Centro Histórico – Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco, Largo do Pelourinho e Praças Tereza Batista, Quincas Berros D´Água e Pedro Arcanjo, espaços que serão animados por mais de 85 atrações. Nomes como Trio Nordestino, Geraldo Azevedo, Cicinho de Assis, Targino Gondim, Del Feliz, Elba Ramalho, Fulô de Mandacaru, Lucy Alves, Zé de Tonha, Jó Miranda, Forrozão, Felipe Araújo, Marilia Mendonça e Devinho Novaes já estão confirmados. A programação contempla, ainda a Praça João Martins, em Paripe.

Com o tema 'Os símbolos dos festejos juninos', a decoração no Centro Histórico é um atrativo a parte. Ao todo, serão utilizados mais de 35 mil metros de bandeirolas coloridas nas ruas, praças e largos, que também estarão ornamentados de balões, flamulas, sanfonas, triângulo e zabumba, bonecos e estandartes, fazendo jus à decoração tipicamente junina, bem no clima do tradicional arraiá, que terá, ainda, como elementos genuínos da festa os santos do mês: Santo Antônio, São João e São Pedro.

Um casal de dançarinos de quadrilha e um trio de forró, com triângulo, sanfona e zabumba, integram o receptivo especial de divulgação e boas-vindas aos turistas que virão para o São João no interior do Estado e em Salvador. A ação acontece no portão de desembarque da Estação Rodoviária, na quinta (21), das 8h30 às 9h30, e na área interna do desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador, na quinta (21) e na sexta (22), das 13h às 14h30.

Programação

O São João será aberto no sábado (23), a partir das 17h, no Terreiro de Jesus, pelo Trio Nordestino, na tradição dos seus 60 anos de existência e na sua quinta geração. Na sequência, será a vez de Val Macambira apresentar o seu repertório de ritmos nordestinos. Outra grande atração da noite é o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. A noite contará , ainda, com as apresentações do safoneiro Cicinho de Assis e do cantor Genard.

No domingo (24), o arrasta-pé no Pelourinho terá como atração principal a cantora Elba Ramalho, que apresentará clássicos do seu repertório, como “De volta pro aconchego”, “Bate coração”, “Banho de Cheiro”, “Eu só quero um xodó”, “Tenho sede” e “Na base da chinela”. A noite será animada, ainda, por Targino Gondim, que traz ao palco o seu show “Sem limites”. A apresentação inclui também as conhecidas “Esperando na janela”, “Pra se aninhar”, “Dance forró mais eu' e 'Toca pra nos dois'. O também forrozeiro Del Feliz entra na sequência, animando o público com suas canções em italiano, espanhol e inglês, no toque da sanfona. O grupo Fulô de Mandacaru e a cantora Lucy Alves completam a grade da noite no Terreiro de Jesus.

Nas praças

No Largo do Pelourinho, o dia 23 contará com os shows de Flor de Maracujá, André Macedo, Poizé, Zé de Tonha e Mariana Fagundes. No dia 24, Kiko Salli, Cangaia, Jorge Zarath, A Patroa e Jó Miranda serão as atrações. Já a programação nas praças começa um dia antes, na sexta (22), com 15 atrações por dia. “Ainda contaremos com o forró pé de serra em um espaço que vem conquistando o público, a Sala de Reboco, que fica no Cruzeiro de São Francisco”, destaca o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

No Subúrbio

A Praça João Martins, em Paripe, vai contar com uma programação especial. No primeiro dia, 23, nomes como Forrozão, Larissa Marques, Felipe Araújo, Swing do Lu e Grupo Kantares se apresentam no local. Já na programação de domingo (24) farão shows Marilia Mendonça, Devinho Novaes, Johny Paixão Dinho Santos e Mariana Fagundes. As apresentações no Subúrbio Ferroviário estão marcados para começar a partir das 17h, nos dois dias de festa.

São João no interior

Este ano, o número de cidades que receberam apoio do governo do Estado para o São João representa o dobro dos anos anteriores. “As festas juninas movimentam a maioria dos municípios baianos durante todo o mês de junho, em todas as zonas turísticas. O apoio às manifestações típicas do período contribui não apenas para o estímulo à economia de cada cidade, gerando emprego e renda, mas incrementa o fluxo turístico na Bahia durante o período”, considera Diogo Medrado.

Transportes intermunicipais

Para quem vai curtir as festas juninas no interior da Bahia, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) vai oferecer operações especiais nos transportes intermunicipais de passageiros, entre 18 e 26 de junho. Estão programados horários extras para o sistema Ferry Boat e para o Terminal Rodoviário de Salvador, além do reforço de inspetores de tráfego nas rodovias BA-099 e BA-093, que recebem mais veículos entre os dias 22 e 25 junho. A estimativa é que aproximadamente 160 mil pessoas deixem Salvador neste período por meio da rodoviária. Para tanto, estão previstos 600 horários extras, além dos 540 horários regulares realizados diariamente pelas empresas.

No ferry boat, cujo atendimento da demanda extra será realizado entre os 20 e 26 de junho, serão ampliadas as vagas do serviço de hora marcada, que atende exclusivamente aos viajantes com veículos e a compra feita somente pela internet. A operação 24 horas também está garantida. Saindo de Salvador, nos dias 21 e 22 de junho, o sistema opera por 24 horas e tem horários extras. Para o trecho inverso, da Ilha para a capital, as vagas extras são para os dias 24 e 25 de junho, também com operação ininterrupta. Estão sendo disponibilizadas 450 vagas extras no sistema de travessias.

BA-093 e BA-099

As concessionárias Bahia Norte (CBNorte) e Litoral Norte (CLN) vão realizar operações especiais entre os dias 22 e 25 de junho. O reforço de inspetores de tráfego nas duas rodovias auxilia o pagamento da tarifa de pedágio, para dar mais celeridade ao atendimento dos condutores. A rotina de fiscalização nas rodovias do sistema BA-093, operado pela CBNorte, será intensificada e terá também o apoio de viaturas de atendimento 24h, caminhão para retirada de animais de grande porte das vias e guinchos leves e pesados. Na Linha Verde, operada pela CLN, a estimativa é de fluxo intenso, com cerca de 80 mil veículos circulando pela rodovia BA-099 no período junino.

O usuário que trafegar pelas rodovias vai ter à disposição as bases de serviço de atendimento 24h que reforçam apoio aos motoristas. Em caso de emergência nas rodovias que compõem o sistema BA-093, o condutor pode solicitar apoio no 0800 600 0093 e, na BA-099, por meio do 0800-071-3233. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de telefone celular.

Fiscalização

Com a Operação São João, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) tem a expectativa de reduzir o número de acidentes em 50% em relação a 2017. Cerca de 350 funcionários do órgão, 18 mil policiais militares e 700 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalharão na operação. Um drone será usado no controle do fluxo do tráfego nas vias. Helicópteros da PM e da PRF farão sobrevoos nas vias. Tecnologias como o OCR, equipamento que faz a leitura das placas à distância, e outros aparelhos também serão utilizados visando dar mais agilidade aos trabalhos.

Fogos

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta para os cuidados com o manuseio de fogos de artifício no período junino. Os artefatos devem ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e precisam ser adquiridos em locais certificados pelo CBMBA. No caso de queimaduras, deve-se lavar bem o local com água corrente e em temperatura ambiente. Caso tenha uma grande extensão, o ferido deve ser levado para a unidade de saúde mais próxima.

