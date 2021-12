Feira Virtual traz oportunidades de estágios e vagas efetivas para estudantes

Com o intuito de levar oportunidades de estágio e vagas efetivas para os estudantes de todo país, mesmo durante a pandemia, acontece a Feira Virtual de Estágios e Empregos do dia 29 de junho a 3 de julho. Interessados devem fazer pré-cadastro no site da Wyden.

Pode participar do evento, promovido pelo UniRuy, desde alunos até não alunos. Durante a Feira, será possível avaliar as carreiras que estão em evidência e conferir as milhares de vagas em grandes empresas como Red Bull, Cielo, Baker, Universia, B2W, MC Donald´s, Super Estágios, Grupo Cia de Talentos, entre outras.

A Feira Virtual de Estágios e Empregos também vai oferecer aos participantes a oportunidade de conversar com profissionais das áreas de RH das empresas para conhecer sua cultura e desafios para os próximos anos.

A interação entre os participantes vai acontecer por meio de chat conforme programação e agenda da feira, disponível no site.

adblock ativo