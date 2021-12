Feira, Camaçari e Conquista estão entre os dez municípios com maior número de casos ativos de Covid-19

O número de internados em estado grave da Covid-19 voltou a crescer na Bahia, nesse domingo (28), alcançando o maior índice desde o início da pandemia. Em todo o Estado, são 1.278 pacientes ocupando vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no sistema de Saúde da Bahia, sendo 1.254 adultos e 24 crianças. Com o aumento, a taxa de ocupação dos leitos regulares de UTI adulta voltou a 87%.

Os 10 municípios baianos com mais casos ativos, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SESAB), são, além de Salvador (3.459), Feira de Santana (470), Camaçari (439), Vitória da Conquista (418), Itabuna (392), Lauro de Freitas (309), Ilhéus (267), Juazeiro (247), Guanambi (246) e Simões Filho (210).

Nas UTIs pediátricas, o percentual de vagas ocupadas chegou a 67%. Já nos leitos clínicos adultos e pediátricos, a taxa de ocupação atingiu 66% e 58%, respectivamente.

As mortes diárias por Covid-19, no entanto, diminuíram e alcançaram seu menor patamar desde o dia 24 de fevereiro. Foram 74 óbitos notificados nas últimas 24 horas, 26 abaixo do número registrado no sábado (27).

Com as 2.956 novas contaminações, a Bahia registra, no momento, 794.437 casos confirmados de Covid-19 e 14.960 mortes em decorrência da doença causada pelo Coronavírus desde o início da pandemia. O número de casos ativos da Covid-19 apresentou uma pequena queda nas últimas 24 horas, de 16.084 no sábado (27) para 15.973 neste domingo (28).

