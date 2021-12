Fechamento de agências em Valença gera discórdia com prefeitura de Nazaré

Um decreto que fecha agências bancárias provocou uma discórdia entre as prefeituras de Valença e Nazaré. A situação que gerou o desentendimento foi

Uma determinação da Prefeitura de Valença de fechar todas as agências bancárias, a partir desta segunda-feira (6), provocou uma discórdia entre a gestão e a Prefeitura de Nazaré. A medida, que faz parte das ações de enfrentamento à Covid-19, suspendeu também, até o próximo domingo (12), serviços de autoatendimento, que devem ficar desligados, como ordenou o prefeito de Valença, Ricardo Silva Moura.

A prefeita de Nazaré, Eunice Barreto, por sua vez, em pronunciamento nas redes sociais, disse que não irá permitir a entrada de moradores de Valença na cidade e, para tanto, vai reforçar as barreiras sanitárias com a instalação de mais um bloqueio. “As polícias Civil e Militar participarão dessa operação de modo que o município de Valença e cidades vizinhas não poderão entrar na nossa cidade. Precisamos proteger os nossos. Que Deus nos proteja. Vamos para mais uma batalha”, disse a gestora. (Com informações do Bahia Notícias)

