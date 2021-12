FazAtleta certifica 75 atletas de 15 municípios baianos

O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico (FazAtleta) certificou 75 esportistas de 15 municípios baianos que atuam em 16 modalidades. Em solenidade realizada na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE), na sexta-feira (13), os atletas receberam a certificação que envolve um investimento total de R$ 2,5 milhões em incentivos fiscais.

Atleta mais antigo do programa, o nadador Alan do Carmo fala da importância do incentivo para a sua carreira. “São 13 anos de FazAtleta. Este projeto contribuiu muito para as minhas conquistas. Consegui evoluir e ter grandes vitórias, junto às empresas da iniciativa privada. Fui campeão mundial de maratona aquática, fui a duas olimpíadas e dois pan-americanos”.

A boxeadora Adriana Araújo, que pela primeira vez é contemplada pelo FazAtleta, fala de sua trajetória no esporte. “Pratico boxe desde 2000, já fui 12 vezes campeã brasileira, campeã sulamericana, oito vezes campeã pan-americana, tenho cinco participações no mundial, com um quarto lugar, medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres e participei da Rio 2016. Sem esse apoio consegui todos esses resultados, agora virão mais glórias para o nosso Estado e para o nosso país”, acredita.

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da SETRE, Elias Dourado, explica que o programa é de educação tributária. “São disponibilizados R$ 3,5 milhões anualmente e, ano a ano, tem crescido o número de atletas apoiados. Assim, nossos atletas podem fazer seu planejamento de um ou dois anos e melhorar seu desempenho. Temos, também, um número crescente de empresas novas participando desse processo”, revela.

Incentivo

O FazAtleta concede abatimento no ICMS à empresa situada no Estado da Bahia que apoie financeiramente atletas e projetos esportivos, aprovados pela Comissão Gerenciadora do Programa. O programa beneficia atletas e equipes que se enquadram na categoria de Esporte Amador Olímpico e Paralímpico, profissionais e afins, além de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e pessoas com necessidades especiais. Os contribuintes podem ter até 5% de abatimento no imposto, que será descontado do total a recolher num período único ou sucessivo, até atingir o limite máximo de 80% do valor total do projeto esportivo. Para fazer jus ao abatimento, o patrocinador deve contribuir com recursos próprios equivalentes a, no mínimo, 20% dos recursos totais do projeto.

adblock ativo