Fanfarras das escolas estaduais conferiram brilho ao 2 de Julho

Mais de 2.600 estudantes da capital baiana e do interior do Estado participaram do Desfile do Dois de Julho em comemoração aos 195 anos de Independência da Bahia. Durante todo o trajeto, as fanfarras escolares apresentaram um repertório formado por música popular brasileira, clássica e internacional, tocado por instrumentos de sopro e percussão, e coreografias sincronizadas. Em cidades como Barra, Itabuna, Gandu, Valença, Brejões, Itaquara, Uauá, Santa Rita de Cássia, Rui Barbosa, Pintadas, Vitória da Conquista, Paulo Afonso e Porto Seguro, as fanfarras abrilhantaram o cortejo cívico.

Depois de meses de ensaio e dedicação, o ritmo e a sincronia das bandas de fanfarras coloriram as ruas das cidades e seus integrantes receberem a atenção e os aplausos do público. Alegria, emoção e irreverência não faltaram aos estudantes que participaram do importante evento histórico. Foi o caso do estudante Alexandre Augusto Almeida, 16, do 2º ano, que falou da emoção que foi participar do desfile como integrante da fanfarra do do Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS), onde ele estuda. “Este foi meu primeiro desfile, gostei muito, foi emocionante. Desfilei na ala dos Heróis Esquecidos, que integrou a ala sobre Maria Quitéria, através da qual homenageamos os soldados que participaram das guerras e não têm seus nomes lembrados”, descreveu.

Quem também fez a sua estreia no desfile cívico junto à fanfarra do complexo foi Yasmin Conceição, 16, 2º ano, que toca pratos. “Foi a primeira vez que eu desfilei com a fanfarra pelas ruas de Porto Seguro e me senti muito realizada ao ver as pessoas aplaudindo. É muito bom poder mostrar o nosso talento para as pessoas e ter esse reconhecimento”, contou. A coordenadora pedagógica da unidade, Alessandra Tito, ressaltou que as comemorações do Dois de Julho deste ano têm um significado especial, pois marcaram o primeiro evento público desde a transformação do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral em CIEPS.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, que prestigiou o desfile em Salvador, destacou a importância da participação dos estudantes nesta data histórica do Brasil. Mais do que uma mera participação no 2 de Julho, ele disse ser o desfile a expressão da cultura que se estabeleceu nas escolas da rede estadual. “Este ano, inauguramos, a pedido do governador, as Escolas Culturais. Então, além das fanfarras, temos práticas de teatro, dança, literatura, audiovisual, ou seja, uma produção artística que tem brotado cada vez mais na rede, além da produção científica. As fanfarras vêm no 2 de Julho em uma sintonia para tocar aquilo que a cultura teve muito inserida. O aspecto cultural foi decisivo no campo de batalha, porque foi exatamente através dessa cultura que se construiu a vinda para o 2 de Julho e todo o esforço feito no dia 25 de julho, em Cachoeira. As fanfarras vêm para o desfile no sentido de expressar toda essa luta cultural”, declarou.

A própria questão da independência, completou Pinheiro, é nada mais que o povo baiano expressando o que estava inserido na sua cultura. “E isto acontece através de uma grande e qualitativa miscigenação, principalmente a cultural. Aquilo que veio da Europa, mais presente com os nossos índios, e de forma muito enriquecedora por aqueles que vieram da África e que consolidaram um caminho com um aspecto cultural muito forte, mas com a resistência e a defesa de um povo que se formou através da luta e por esses aspectos fortíssimos que norteiam a Bahia”, pontuou o secretário.

