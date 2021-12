Faltam vagas para o número de trabalhadores com Ensino Superior

Quase quatro milhões de brasileiros que cursaram faculdade não encontram uma profissão que exija a conclusão do Ensino Superior . Ou seja, essas pessoas estão em vagas de menor qualificação ou desocupadas – a taxa de desemprego é de 6% entre a população com Ensino Superior completo.

O levantamento foi realizado pela consultoria iDados, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Ainda segundo a pesquisa, atualmente, o Brasil tem 18,3 milhões de pessoas que terminaram a faculdade para 14,5 milhões de ocupações com exigência de curso de Ensino Superior.

Uma curiosidade: o número de trabalhadores com faculdade começou a superar a quantidade de vagas disponíveis no primeiro trimestre de 2014, quando a crise econômica começou a dar os primeiros sinais.

Embora os dados sejam negativos, cursar uma faculdade ainda é bastante vantajoso. No país, a taxa de desemprego é de 6% entre a população que tem Ensino Superior completo, mas ela sobe para 14% no grupo que cursou apenas até o Ensino Médio .

Fonte: Bárbara Maria - Agência Educa Mais Brasil

