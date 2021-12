Faltam 81 dias para a emissão da Carteira Estudantil Digital

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação da carteirinha estudantil digital e gratuita, que tem o objetivo de reduzir a burocracia na emissão do documento e evitar gastos com papel. Na última segunda-feira (16), entrou no ar o portal da ID Estudantil com a proposta de informar os estudantes sobre a mudança. Para adquirir o documento, basta acessar as lojas Google Play e Apple Store a partir de dezembro. Portanto, através do portal, já disponível, é possível ter acesso a informações sobre a carteira e a uma contagem regressiva para o início das emissões.

Atenção: quem solicitar a carteira digital terá que consentir com o compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o MEC para subsidiar o Sistema Educacional Brasileiro - o novo banco de dados nacional dos alunos, a ser criado e mantido pela pasta. O documento permitirá o pagamento de meia-entrada em shows, apresentações de teatro e outros eventos culturais, sem que isso gere um custo extra.

A carteirinha digital poderá ser emitida pelo MEC, pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), por entidades estudantis estaduais, municipais e distritais, diretórios centrais dos estudantes, centros e diretórios acadêmicos e outras entidades de ensino e associações representativas dos estudantes.

Carteiras digitais X físicas

O MEC firmará contrato com a Caixa Econômica Federal para emissão gratuita ao estudante da ID Estudantil física. A nova carteira física será válida até 31 de março do ano seguinte, enquanto a digital será válida enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento que forneça os níveis e as modalidades de educação e ensino. O documento perderá a validade quando o estudante se desvincular do estabelecimento.

A estudante de Jornalismo Larissa Mesquita precisou pagar para tirar o documento físico e diz que a notícia vem em boa hora. “Paguei um valor absurdo e fui informada que a carteira só teria validade até março de 2020. Caso quisesse renovar, teria que pagar novamente. Essa notícia é maravilhosa! Afinal, os benefícios da carteira de estudante são diversos e podem ser bem aproveitados”.

Bárbara Silva, estudante de pós-graduação em Mídias Sociais, compartilha a opinião. “Já arcamos com muitas outras despesas durante a faculdade, inclusive com a nossa mensalidade. Na minha opinião, esse deveria ser um direito de todo estudante. Tenho certeza que a mudança vai favorecer muitos estudantes que não têm condição de pagar esse valor abusivo”, conclui.

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil

adblock ativo