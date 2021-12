Falar fluente um idioma pode aumentar sua remuneração salarial em até 61%

Em um mercado cada vez mais competitivo, falar um outro idioma vem sendo um diferencial para se destacar no mercado de trabalho. A cada dia, crescem número de oportunidades de vagas de emprego que exigem profissionais nesta categoria bilíngue.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo site da Catho, empresa de intermediação de vagas de emprego, revelou que os profissionais que falam fluentemente o inglês chegam a ter salários até 61% maiores, se comparados a outras pessoas que estão na mesma função sem o domínio do idioma.

Um outro fator pontuado no estudo foi que quanto mais altos os cargos de emprego maior é o percentual de profissionais que dominam uma segunda língua, como por exemplo os cargos de diretoria em que a diferença de salário entre alguém que fala o inglês fluente e outro que não tem o idioma em seu currículo é de 42% de diferença salarial.

O espanhol também vem ganhando espaço. Apesar do inglês ser a língua universal, quem tem fluência na língua espanhola também é bem remunerado. De acordo com a Catho, um gerente fluente nesta língua pode ganhar até 52% a mais do que um profissional que tem apenas o conhecimento básico.

A administradora Bruna Aquino procurou por um curso de inglês e comenta as vantagens de aprender um novo idioma. “Acredito que falar uma outra língua agrega muito no currículo e também na vida pessoal. É uma liberdade poder falar, assistir filmes, ler livros em outra língua. Eu já queria há muito tempo estudar inglês. Por isso, quando vi essa oportunidade com bolsas de estudo pelo Educa Mais Brasil, fui logo me inscrever e consegui”.

Investir em um no aprendizado de uma segunda língua é pré-requisito para o mercado de trabalho, independente da sua área de atuação. Se você pretende alavancar sua carreira profissional, pode tentar estudar um novo idioma com bolsas de estudo de 70% de desconto, como a administradora Bruna fez. O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, além de ofertar bolsas para escolas e faculdades, também disponibiliza descontos em centros de idiomas. Para conseguir, o interessado precisa fazer a inscrição clicando aqui . São cursos de idiomas para: inglês, espanhol, libras e italiano.

