Faculdades poderão oferecer mestrado e doutorado à distância em 2020

Instituições de todo Brasil poderão ofertar mestrado e doutorado à distância, a partir do primeiro semestre do ano que vem. A autorização foi registrada pela Portaria nº 90, de abril de 2019, aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) e editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para disponibilizar programas de pós-graduação stricto sensu EAD, a faculdade precisa seguir requisitos específicos.

Dentre as exigências estão ter o Índice Geral de Cursos (IGC) igual ou superior a 4 (quatro) e estar credenciada junto ao MEC para a oferta de cursos à distância. Em 2019, instituições interessadas em oferecer mestrado EAD já submeteram suas propostas. Também poderão, futuramente, solicitar a oferta de doutorado os programas que, após a primeira avaliação do mestrado, obtiverem ao menos 4 no IGC.

De acordo com a regulamentação, mesmo na modalidade EAD, os estudantes deverão cumprir obrigatoriamente de modo presencial algumas atividades como: estágios obrigatórios, seminários integrativos, práticas profissionais e avaliações presenciais, em conformidade com o projeto pedagógico e previstos nos respectivos regulamentos; pesquisas de campo; e atividades relacionadas a laboratórios. As atividades presenciais poderão ser realizadas na sede das instituições, em ambiente profissional ou em polos de educação à distância.

A jornalista e servidora pública Rita de Cássia Martins, que pretende ingressar no mestrado, quando soube da possibilidade de cursar à distância ficou bastante interessada. Ela conta que seu objetivo com as formações lato senso e stricto senso são para crescer na carreira pública com uma possível promoção.

“Eu achei muito bom ter mais esta opção porque flexibiliza a participação de pessoas que têm o interesse em fazer um mestrado, mas não têm tempo disponível nos horários das aulas presenciais, que geralmente acontecem no meio da semana e em horário comercial”, opina Rita, que também é pós-graduanda em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais na Estácio FIB .

Os títulos de mestres e de doutores obtidos nos programas à distância avaliados positivamente pela CAPES, reconhecidos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES,) e homologados pelo Ministro da Educação terão validade nacional.

adblock ativo