Faculdades de humanas: última opção ou melhor escolha?

“Faça uma faculdade de Ciências , Engenharia e Matemática. Esqueça as Ciências Humanas, como a Filosofia, Sociologia e a História”. Foram declarações como essas que ecoaram em várias partes do mundo, inclusive, no Brasil. Segundo informações do atual governo, o ministro da educação Abraham Weintraub estuda descentralizar investimento em faculdades da área de Humanas, para focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte.

Entretanto, uma pesquisa do Linkedln sobre as capacidades de trabalho mais procuradas pelos empregadores em 2019 revela que as três habilidades sociais que lideram a lista são criatividade, poder de persuasão e capacidade de colaboração, características geralmente encontradas nos graduados de diversas áreas de Humanas.

Mercado em ascensão

Este ano, uma pesquisa da Glassdoor - site onde funcionários avaliam a qualidade do trabalho em empresas - revelou que oito dos dez melhores empregos do Reino Unido eram cargos gerenciais, ou seja, funções orientadas para as pessoas, que exigem habilidades de comunicação e inteligência emocional.

A pesquisa definiu o "melhor" emprego combinando o potencial de ganhos salariais, o índice geral de satisfação no trabalho e o número de vagas de emprego. E muitos deles estavam fora das indústrias baseadas em exatas. Na lista dos melhores, entrou gerente de marketing , gerente de produto e gerente de vendas. No lado contrário das expectativas, apareceu uma função de engenharia em 18º lugar.

As ciências humanas vêm com um risco maior de desemprego, mas ele é menor do que o imaginável. E independente de carreira, precisamos seguir nossos sonhos. Seja qual for o seu, seguir na área de humanas ou exatas, você pode contar com o apoio do Educa Mais Brasil . O programa possui 15 anos de atuação no mercado e beneficia estudantes de todo Brasil com bolsas de estudo de até 70% de desconto. Acesse o site do programa e confira.

adblock ativo