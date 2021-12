Fábrica têxtil investe R$ 2,8 milhões em ampliação de unidade na Bahia

A indústria têxtil Dubahia assinou, na segunda-feira, 28, protocolo de intenções com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), para ampliar sua fábrica, instalada em Santo Antônio de Jesus. Com investimentos de R$ 2,8 milhões, a empresa fornece matéria prima para indústria calçadista. A empresa vai criar mais 17 novos empregos. .

A companhia passará a produzir palmilhas e beneficiará couraças, além de aumentar a produção atual de tecidos dublados (processo de colagem entre tecidos diversos ou espumas), espumas em PU, tecidos sem dublar e dublagem a termoponto.

“O setor de calçados e componentes é um dos maiores empregadores da indústria, fora da Região Metropolitana. Estamos assinando protocolo com uma empresa fornecedora de matéria prima e é importante dizer que temos aqui todas as etapas de produção do segmento. As empresas têm inovado, investido em novos produtos e tecnologias para atender às demandas do mercado”, declara o vice-governador João Leão, secretário da pasta.

“As crescentes demandas do setor e a necessidade de otimização da logística de materiais que compõem a cadeia de fornecimento foram essenciais para o start deste projeto. Poderemos atender com mais precisão os pedidos, além de contribuir definitivamente para o crescimento de uma cadeia produtiva tão importante, como a calçadista”, afirma o gerente operacional da Dubahia, André Dutra de Mattos.

