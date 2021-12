Experiências transformadoras na vida rural são apresentadas em feira da Agricultura Familiar

Experiências que transformam a vida da população rural baiana estão sendo apresentadas na 10ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, considerada o maior evento da Agricultura Familiar do país. Durante o evento, que acontece até 1º de dezembro, das 10h às 18h, no Parque de Exposições de Salvador, os expositores apresentam seus projetos no Balcão Científico Tecnológico. O evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), acontece dentro da 32ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO).

O objetivo da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é apresentar ao público equipamentos, experimentos e tecnologias sociais, além de pesquisas, cursos e ações de extensão que contribuem com a produção; o beneficiamento de produtos; a assistência técnica e a extensão rural (ATER); a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar e o desenvolvimento rural.

Composto por 13 estandes, o Balcão Científico Tecnológico sedia 76 experiências desenvolvidas por agricultores experimentadores, extensionistas, estudantes, pesquisadores e professores de instituições da Educação Profissional, das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), das universidades públicas e privadas e dos institutos federais.

O coordenador executivo da Cepex, José Augusto Tosato, destaca que a programação tecnocientífica vinculada à Feira da Agricultura Familiar completa os objetivos desse grande evento: “O balcão procura demonstrar o quanto os agricultores experimentadores, pesquisadores, extensionistas e professores estão contribuindo com os resultados da socioeconomia da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais”.

Esta edição da feira, completa Tosato, consolida as parcerias entre SDR/Cepex, Secretaria Estadual da Educação, institutos de ensino e universidades. “Eles precisam estar sempre próximos aos sistemas produtivos sustentáveis e solidários da Agricultura Familiar, combinando a tecnociência formal com os conhecimentos tradicionais e experimentais”.

Entre os expositores estão o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA), Escola Família Agrícola (EFA), Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia (FATRES), Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT) da Secretaria Estadual de Educação (SEC).

