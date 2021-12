Expansão do mercado de games em dispositivos móveis incentiva criação de especialização gratuita

Os chamados “gamers” já somam mais de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo que devem gastar mais de US$ 152 bilhões em jogos em 2019. O número representa um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior. Dentro deste universo, os games realizados em dispositivos móveis, como smartphones e tablets (mobile gaming), crescem mais de 10,2% ao ano e alcançam a marca de US$ 68,5 bilhões.

Revelados pela Newzoo, fornecedor mundial de análises de Games e e-sports (esporte eletrônico), os dados indicam que o mobile gaming mantém o posto de maior segmento da área, em 2019, e é responsável por 45% do mercado global. Somente os smartphones serão responsáveis pela receita de US$ 54,9 bilhões.

Especialização do IFBA

Observando a expansão dos jogos eletrônicos e a importância dos smartphones e tablets neste universo, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) deve implementar, ainda em 2019, a Especialização em Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis. A formação será a primeira ofertada gratuitamente no estado entre as instituições públicas de ensino. Serão 40 vagas anuais e o início das turmas está previsto para fevereiro de 2020.

As aulas são presenciais e devem acontecer aos sábados, das 8h às 12h e 13h às 17h (turnos matutino e vespertino). Ao todo, serão 360 horas específicas para a atividades práticas e teóricas, 90 horas de estágio supervisionado ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 30 horas de atividades complementares.

Segundo a instituição, a pós-graduação visa instruir o profissional a planejar o processo de produção dos jogos digitais, passando pela programação, realização de testes, manutenção dos produtos e implementação de melhorias.

Público-alvo da pós-graduação

Fazem parte do público-alvo da especialização os profissionais graduados em Sistemas de Informação, Ciência da Computação , Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas . Pessoas que atuam em áreas afins também se encaixam no perfil, desde que trabalhem com programação e desenvolvimento de software.

Requisitos

De acordo com o projeto pedagógico aprovado, os candidatos à pós-graduação do IFBA devem preencher requisitos para terem competitividade no processo seletivo. São eles: formação em nível superior, preenchimento da ficha de inscrição, realização de prova de títulos (análise de histórico), avaliação escrita e/ou entrevista.

Haverá adoção da política de ações afirmativas para inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis).

