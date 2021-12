Ex-vice-prefeita de Brumado morre após complicações de Covid-19

A ex-vice-prefeita de Brumado, no Sudoeste baiano, Isabel Cristina Santana Gondim, morreu nesta quinta-feira, 15, vítima de complicações do novo coronavírus. A odontóloga, de 68 anos, estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Vitória da Conquista, também no Sudoeste. Ela tinha sido transferida após testar positivo para a Covid-19.

Gondim, durante o internamento, chegou a sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foram prestadas várias homenagens nas redes sociais, após o anúncio do óbito.

O sepultamento está previsto para ocorrer na tarde de hoje, 15, em Ituaçu, no Sudoeste. Gondim esteve como vice-prefeita de Brumado na gestão do então prefeito Aguiberto Lima Dias (PSL), entre 2013 e 2016. Ela deixa o marido, o ex-deputado estadual José Clemente Gondim (PSDB), e dois filhos.

