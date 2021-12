Ex-secretário municipal de Feira de Santana está internado em estado grave após ser atropelado

O ex-secretário Municipal de Habitação de Feira de Santana, pastor Gilberto Rui Souza Rocha foi atropelado por uma motocicleta na noite da última quarta-feira, 23, no município, distante 110 km de Salvador, e precisou ser internado. As informações são do site Acorda Cidade.

De acordo com informações de amigos, Rui Rocha, de 60 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

O ex-secretário foi atropelado por uma motocicleta na Avenida Fraga Maia, em Feira de Santana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Rui Rocha e o motociclista até a unidade de saúde.

Rui Rocha foi secretário Municipal de Habitação de Feira de Santana durante a gestão de Tarcízio Pimenta de 2008 a 2012.

adblock ativo