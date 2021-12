Ex-BBB's investem em nova carreira profissional ao saírem do reality show

Há dezesseis anos estreava a versão brasileira de uma das séries de reality show mais bem-sucedida do país, o Big Brother Brasil (BBB). De lá para cá, diversos participantes passaram pela casa mais vigiada do Brasil e não foram poucos os brothers que tiveram boas oportunidades profissionais ao sair do confinamento.

O prêmio de mais de um milhão de reais é o que todos buscam mas um Marketing Pessoal de qualidade faz com que ex-BBB’s, inclusive os que não levaram o título de campeão, não passem despercebidos e acabem conquistando seu lugar ao sol. Muitos tentaram seguir carreira artística, outros mudaram de profissão seguindo rumos diferentes.

Ex-BBB’s que mudaram de carreira

Muitos dos ex-brothers investiram na mudança de carreira, alguns até voltaram aos estudos e fizeram uma graduação , confira:

Grazielli Massafera: integrante do BBB 5 é um dos cases de sucesso de ex-participantes do reality. A loira, que entrou como modelo e miss, não venceu o programa, mas o seu destaque rendeu uma carreira de atriz. Ela já atuou em novelas e também participou como apresentadora em programas de TV. Para se tornar um apresentador não necessariamente é preciso de um curso de graduação, mas é importante entender técnicas de comunicação social que são ensinadas em cursos da área de Comunicação como Jornalismo e Rádio e TV.

Xaiane: ao ser eliminada da primeira edição do BBB, a publicitária tentou seguir na carreira artística, mas não conseguiu se firmar na profissão. A loira abandonou o nome artístico, passou a se identificar por Cristiane Dantas, seu verdadeiro nome e voltou a estudar. Concluiu o curso de Gestão de Negócios e trabalha na área de Marketing de uma grande empresa.

Cristiana Mota: a também ex-integrante do BBB 1, na época do programa, era funkeira. Ao sair, trabalhou dez anos em uma agência de publicidade e, atualmente, se dedica a Gastronomia . No ramo dos negócios, a carioca abriu hamburguerias em alguns bairros do Rio de Janeiro.

Bruno Saladini: terceiro eliminado do BBB 1 ele já entrou no programa como modelo internacional. Atualmente, abandonou as passarelas e iniciou a carreira no Direito . O ex-BBB é modelo trabalha como advogado.

Big Brother Brasil 2018

Como já é esperado, nos primeiros meses do ano, atualmente está no ar a 18º edição do programa, o BBB 2018. Comandado pelo jornalista e apresentador Tiago Leifert, o programa que se tornou uma das principais atrações da emissora carioca, Globo, ainda irá contar com diversas surpresas até o final desta temporada.

adblock ativo