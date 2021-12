Ex-alunos da UnB fazem doação de livros e computadores para calouros

Baseados na cultura do retorno, no respeito ao próximo e acreditando que quando se faz uma boa ação se gera uma série de outras atitudes positivas, ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) se uniram para facilitar os estudos de dois calouros de baixa renda da instituição.

A doação foi uma ação da Alumni Direito – uma associação formada pelos alunos egressos. “Essa foi a ação do começo do ano, mas ela não é uma ação isolada. Nós trabalhamos com uma série de projetos e entre eles, está a reforma das salas de aulas”, explica o presidente do grupo, Ronald Barbosa Filho.

O grupo trabalha com a cultura de retorno, ou seja, retribuindo tudo que a faculdade fez por eles no período em que estavam estudando. Segundo o presidente da associação, ajudar alunos de baixa renda é importante, porque muitas vezes esse estudantes entram na faculdade mais não têm a possibilidade de se manter durante o período da graduação .

A associação segue um conceito que já existe em muitas faculdades do exterior. “Fora do Brasil, essas ações são bastantes comuns. Além de investir no bem-estar dos novos alunos, nós conseguimos mostrar que o espaço público é responsabilidade de todos e não apenas do Estado”, destaca Ronald Barbosa.

Beneficiados

Uma das alunas beneficiadas com a iniciativa, foi Suelen Regina Pereira dos Santos. Filha de uma empregada doméstica e de um lavador de carros, ela sempre frequentou escolas públicas. Estudar Direito era um sonho de infância.

“É uma oportunidade única poder cursar direito em uma das melhores universidades do Brasil. Ser formada pela UnB vai me abrir muitas portas futuramente”, explica a estudante.

Ao longo do dia, Suelen dos Santos precisa pegar quatro ônibus. “A rotina de casa para faculdade é bem difícil e por enquanto pago a tarifa de transporte todos os dias. Para mim as doações foram muito importantes, são materiais que talvez eu nunca tivesse acesso se não me fossem doados e eles vão me ajudar muito ao longo do curso”, finaliza.

Os novos alunos receberam notebooks, livros da área jurídica e terão a oportunidade de participar de seleção para estágios remunerados. Além do aprendizado, as vagas de estágio pode ajudar esses alunos a arcarem com alguns custos durante a graduação.

Bolsa de estudo para Graduação

