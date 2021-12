Estudos apontam para crescimento de quase 35% nas exportações baianas

Dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) apontam que, pelo sétimo mês consecutivo no ano, as exportações baianas registraram crescimento em relação a 2016, atingindo a US$ 675,3 milhões em novembro, com crescimento de 34,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado, até novembro, as exportações baianas alcançaram US$ 7,4 bilhões e crescimento de 18,1%, já superando em valor todo o ano de 2016, quando chegaram a US$ 6,8 bilhões. A expectativa da SEI é que as exportações do Estado fechem 2017 em torno dos US$ 8 bilhões, com crescimento de 18% comparado a 2016.

De acordo com a análise da SEI, a melhora das vendas externas do Estado em 2017 é resultado da expansão mais forte da atividade global, “o que resultou em um aumento das importações principalmente da China, EUA e União Europeia, principais mercados para as exportações baianas; das melhores cotações das commodities, que interrompeu a desvalorização dos preços médios dos produtos exportados pelo Estado; e da recuperação da produção agrícola, hoje responsável por 48% das exportações totais do Estado”.

Ainda conforme os estudos da SEI, com a melhora das expectativas para economia, as importações baianas voltaram a registrar crescimento pelo quarto mês consecutivo, desta vez de 61,1% em novembro, alcançando US$ 545,1 milhões. Com os resultados apurados até o mês de novembro, a Bahia acumula um superávit de US$ 865,4 milhões em sua balança comercial, com a corrente de comércio (soma das exportações e importações) chegando a US$ 13,96 bilhões e crescimento de 15,5% sobre igual período de 2016.

