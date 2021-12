Estudantes vão protagonizar o #Transformaê: virada educacional

Os estudantes da rede estadual estão mobilizados em torno da edição 2019 do #Transformaê: virada educacional Bahia, que acontece nesta sexta-feira (20), nas escolas da capital e do interior do Estado. Durante todo o dia, durante 12 horas seguidas, serão realizados jogos educativos; apresentações de dança, teatro e música; intervenções sociais; ações de preservação ambiental; exibições de filmes; e oficinas diversas, além de rodas de conversa e mesas redondas sobre temas diversos, como empoderamento feminino, combate ao preconceito e à intolerância religiosa e prevenção ao suicídio. A ação é um movimento educativo-cultural da Secretaria da Educação do Estado (SEC) com o objetivo de promover o protagonismo estudantil e a integração das famílias com as escolas.

A programação deste ano também abordará ações estratégicas que estão sendo desenvolvidas pela SEC com foco na aprendizagem, dentre as quais o Sistema Baiano de Avaliação (SABE), que está aplicando avaliações em Língua Portuguesa e Matemática, e o Mais Estudo, projeto de monitoria estudantil focado no fortalecimento das aprendizagens nas duas disciplinas.

No Colégio Estadual Alfredo Dultra, em Itapetinga, por exemplo, serão realizas apresentações dos projetos artísticos, como o Festival de Teatro Estudantil (FESTE) e o Educação Patrimonial e Artística (EPA). Como a sustentabilidade socioambiental é outro tema transversal do #Trasformaê, ações neste sentido serão realizadas no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza (21), quando estudantes se juntarão ao mutirão que visa recolher resíduos nas praias e em outros ambientes naturais. Já no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Vitória da Conquista todas as atividades do Tranaformaê irão integrar a Feira de Ciências da unidade escolar.

“Trabalhar com a juventude é trabalhar com arte, cultura e esporte e nós podemos afirmar que não existe uma educação de qualidade sem arte. Nós, então, estamos conclamando todas as escolas do Estado, a nossa rede de professores, estudantes e colegiados para que no dia 20 possamos fazer uma grande festa em cada município e em cada território, envolvendo todos em nome da aprendizagem do Estado da Bahia”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

