Estudantes são mobilizados para emissão de documentos visando inscrição do ENEM

Começou, nesta segunda-feira (9), a primeira etapa do projeto ENEM 100% com o mutirão facilitador para a emissão dos documentos civis básicos e necessários para as inscrições do exame, cuja data ainda não foi divulgada pelo Ministério da Educação. A mobilização nas unidades escolares da rede estadual está sendo realizada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com o objetivo de orientar e auxiliar os estudantes, principalmente os do Ensino Médio e concluintes da Educação Profissional, na emissão do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A técnica da Coordenação de Avaliação da SEC, Cláudia Pessoa, explica que a ideia é realizar, como nos anos anteriores, um mutirão para que os alunos tenham acesso ao site da Receita Federal para a solicitação do registro no CPF. “Diante da relevância dessa documentação básica para acesso aos bens públicos, os nossos esforços estão voltados para que os estudantes consigam retirá-la e tenham acesso ao site da Receita Federal para a solicitação do registro no CPF. Para isto, as escolas devem disponibilizar computadores, além de fornecer informações sobre como e onde mais os estudantes poderão proceder o processo”, destaca, lembrando que o serviço pela página da Receita Federal, na internet, só pode ser usado por quem tem entre 16 e 25 anos e possui Título de Eleitor regular.

Ação estratégica - O ENEM 100% é uma ação estratégica desenvolvida pela SEC, por meio da Superintendência de Políticas para Educação Básica, que tem a finalidade de orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes do Ensino Médio, com foco na melhoria da proficiência do ENEM. O projeto está organizado em cinco etapas estratégicas, sendo que a primeira se refere ao mutirão e ao Comunicaê, que consiste na mobilização nas escolas, incluindo a seleção e a apresentação do estudante comunicador responsável pela comunicação, mobilização, coleta de dados, socialização de assuntos ligados ao ENEM 100%.

As outras etapas são relacionadas à inscrição no ENEM e ao registro dos inscritos no Sistema de Gestão Escolar (SGE); ao fortalecimento das aprendizagens (Redijaê e aulões); ao apoio logístico nos dois dias das provas do ENEM; e à divulgação dos estudantes aprovados para o Ensino Superior.

Portal da Educação – Para auxiliar os estudantes na preparação para o ENEM, além das salas de aula, a Secretaria da Educação do Estado disponibiliza mais de quatro mil conteúdos digitais educacionais no Ambiente Educacional Web. São conteúdos de todas as disciplinas das áreas de conhecimento, inclusive vídeoaulas, e de todos os níveis de ensino, produzidos e/ou catalogados por educadores da Rede Anísio Teixeira.

