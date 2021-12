Estudantes são avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências

Com o objetivo de fortalecer o processo avaliativo nas unidades escolares, as escolas da rede estadual de ensino de todo o Estado realizam, nesta terça-feira (18), a Avaliação Diagnóstica do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE). A iniciativa irá identificar indicadores pedagógicos que subsidiem a atuação da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e das escolas nos processos de aprendizagem dos estudantes do 4º e 8º ano do Ensino Fundamental e do 1ª e 2ª série do Ensino Médio, no ano letivo de 2020.

A assessora técnica da SEC, Aline Oliveira, destaca que a novidade deste ano é que, além de dez questões de Língua Portuguesa e dez de Matemática, a avaliação também contará com dez questões de Ciências, totalizando 30 questões. As avaliações do SABE se baseiam na matriz do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

“A Avaliação Diagnóstica faz o mapeamento da aprendizagem dos estudantes. Esse diagnóstico é muito importante para pautar as atuações pedagógicas, fazendo com que ela seja mais assertiva. Esta avaliação será lançada no sistema sabe online no mês de março, quando ele será disponibilizado”, explicou Aline.

O SABE foi implantado pela Secretaria da Educação do Estado, em 2019. Durante o ano, a SEC mobilizou as escolas e a comunidade escolar nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. Além de subsidiar a atuação da Secretaria e das escolas nos processos de aprendizagens dos estudantes, o sistema busca promover uma maior familiarização dos estudantes com diferentes processos avaliativos.

