Estudantes podem se inscrever no ENEM 2018 a partir desta segunda

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 têm início às 10h desta segunda-feira (07/05) e devem ser realizadas por todos os estudantes interessados, ainda que tenham sido beneficiados com a isenção. A inscrição no ENEM 2018 custa R$ 82 e deve ser paga até 23 de maio. O prazo para inscrição, no entanto, corre até as 23h59 do dia 18 de maio.

Embora tenha caráter facultativo, o ENEM é considerado uma das principais formas de entrada nas universidades, uma vez que é adotado obrigatoriamente no Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e no Programa Universidade para Todos (Prouni) – este último adota também critérios complementares de seleção.

Esta será a primeira vez que o estudante Mateus Evangelista Souza de Almeida, de 18 anos, realizará o exame. “Farei o ENEM porque pretendo entrar na faculdade. Estou em dúvida da graduação, mas a minha preferência é Medicina . Desde pequeno sonho em ser cirurgião”, comenta o estudante do Colégio Estadual Professora Maria Anita.

Um dos pontos considerados por Almeida é a possibilidade de autoavaliação. “Considero importante para testar os conhecimentos, ver como foi o meu desempenho, saber quais foram as minhas maiores dificuldades para poder melhorar”, pontua. Mesmo se preparando para o exame, o estudante considera a possibilidade de estudar com bolsa de estudo caso precise de um apoio para iniciar de imediato a graduação.

É importante destacar que o exame também possibilita que o estudante curse a graduação em Portugal, em instituições conveniadas com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Leia mais: Saiba como o ENEM têm ajudado estudantes a estudar no exterior

Durante a inscrição, é preciso preencher as informações com atenção. De acordo com o INEP, instituição organizadora do exame, “só podem ser feitas alterações nos dados cadastrais, no município de provas e na opção de língua estrangeira”. Qualquer alteração deve ser feita dentro do prazo (dias e horários) determinado para a inscrição. Por outro lado, informações apresentadas no questionário socioeconômico e as que dizem respeito à situação de ensino médio não poderão ser alteradas.

Mudanças no ENEM

Algumas mudanças foram anunciadas para o ENEM 2018. Os candidatos terão 30 minutos adicionais para realizar as provas de Ciências da Natureza e de Matemática, aplicadas no segundo dia. A inscrição passa a ser obrigatória, entre 07 e 18 de maio, também para candidatos beneficiados com a isenção.

Apesar da importância do ENEM, existem outras formas de ingresso na graduação por meio de vestibulares, de processos seletivos diversos e também por meio de bolsas de estudo para cursos de graduação. O Educa Mais Brasil oferta bolsas de estudo com até 70% de desconto em todas as regiões do país.

adblock ativo