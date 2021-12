Estudantes participam de feiras científicas e apresentações culturais

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Barreiras realiza, nesta quarta (25), a virada educacional do TransformaÊ, projeto da Secretaria da Educação do Estado, que consiste em 12 horas seguidas de atividades voltadas para a arte, a cultura, o esporte, a ciência, a inovação e ao empreendedorismo. Ontem, o TransformÊ foi realizado no CJCC de Feira de Santana. Já os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Turismo do Centro Baiano Letice Oliveira Maciel, localizado em Seabra, protagonizam a VII Expo CEEP e a 1ª Feira do Empreendedor.

O TransformaÊ no CJCC de Barreiras envolve rodas de conversa e oficinas com o tema “Como se comportar em uma entrevista de emprego”. À noite desta quarta-feira, os estudantes participam da Tribuna Popular da Câmara de Vereadores sobre o projeto Redes Juvenis e do lançamento do livro “Redes juvenis e as diversidades jovens de Barreiras: Quem somos?”. As atividades seguem com a Feira de Ciências, que apresenta os resultados de pesquisas realizadas durante todos os Ciclos (I, II e III), com foco na aprendizagem e contribuindo para o fortalecimento do conhecimento adquirido em sala de aula.

Já no CJCC de Feira de Santana, o Transformaê foi realizado na terça-feira (24), com destaque para a roda de conversa sob o tema “Eu posso chegar lá”, além de oficinas de turbantes, de fitdance e de hip-hop street dance. Também foram realizadas apresentações dos projetos estruturantes da Secretaria da Educação do Estado (SEC), como o Educação Patrimonial e Artística (EPA); o Dance; e o Artes Visuais Estudantis (AVE), além de performances musicais, mostras de projetos científicos e plantio de mudas de árvores. Ainda dentro da programação, a comunidade escola e os pais de alunos se reuniram em torno de uma roda de conversa.

As atividades do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), realizadas esta semana, têm como tema “Empreendedorismo individual e coletivo na Chapada”, e contam com apresentações culturais e comercialização de produtos orgânicos e artesanais produzidos em associações da região. Os alunos apresentam projetos voltados a melhorias da marca dos produtos das cooperativas e à logística de transporte, bem como participaram de minicursos ministrados em parceria com o SEBRAE.

O estudante Pedro Augusto Vieira Mota, 18 anos, do 4º ano do curso técnico em Administração, um dos integrantes do projeto de Turismo de Base Comunitária, falou sobre a experiência. “Fizemos uma pesquisa de campo, para saber de perto como estão as atividades de turismo, que é um ponto forte em nossa região. As atividades são uma boa oportunidade de vivenciar na prática o que aprendemos nas nossas aulas”.

Taíssa Fatelef Santos, 17, do 3º ano, também do curso técnico em Administração, participou do projeto de Assessoria em Empreendedorismo Local, e destacou as atividades produzidas. “Nossa equipe fez uma visita técnica em uma cooperativa de produção de café orgânico para conhecermos pontos importantes que puderam ser melhorados através de assessoria. Importante unir teoria com a pratica, assim fixamos mais o aprendizado”, destacou.

