Estudantes fazem simulados preparatórios para o ENEM

Os colégios da rede estadual intensificam as aulas de reforço e simulados, com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A ação tem como objetivo identificar as principais dificuldades e sanar dúvidas dos estudantes. No Colégio Estadual Assis Chateaubriand, em Feira de Santana, por exemplo, está acontecendo o projeto Intensivão do ENEM, que é promovido em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A estudante Lavínia Cordeiro Lima, 16 anos, do 3º ano do Ensino Médio, falou de sua expectativa sobre as aulas. “Espero aprender muito, principalmente em relação aos assuntos relacionados à matéria de Física. As aulas serão muito importantes para a minha preparação. Quero tirar uma boa nota, tentar a bolsa na faculdade para cursar Direito e realizar o sonho de ser juíza”, contou.

No Centro Educacional 30 de junho, localizado em Serrinha, as atividades também giram em torno do simulado preparatório para o ENEM 2019, bem como das oficinas temáticas, que estão sendo ministradas pelos professores das três áreas do conhecimento. Para os estudantes que farão o ENEM pela primeira vez, como Ednaldo Gonçalves Penha Filho, 17, do 3º ano, o simulado é uma oportunidade de conhecer a estrutura da prova e o seu conteúdo. “É muito bom ter estes simulados para que possamos conhecer bem a prova, a estrutura dela, como são as questões e, assim, podemos ir mais seguros para o dia do exame”, disse.

ENEM 100% – Com o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagens dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação Profissional, com foco na melhoria do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) está promovendo o projeto "Aulões ENEM 100%". A ação foi realizada em julho e agosto, no auditório da SEC, e prossegue nos seguintes períodos: de 23 a 27 de setembro e de 7 a 11 de outubro, nos turnos matutino (das 9h às 12h) e vespertino (das 14h às 17h), abrangendo, no total, de 160 unidades escolares de Salvador e da Região Metropolitana de Salvador, contemplando 6.400 alunos. Os aulões são transmitidos ao vivo pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

