Estudantes da rede pública somam 971.924 pedidos de isenção no ENEM 2018

Os pedidos de isenção no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2018 ultrapassaram 3,8 milhões ao fim do prazo estabelecido, no último domingo (15). Segundo o Ministério da Educação (MEC), os estudantes da rede pública de ensino, concluintes do Ensino Médio em 2018, somaram 971.924 solicitações.

Entre os 208 mil participantes ausentes do ENEM 2017, apenas 8.486 apresentaram a justificativa com a documentação exigida e 200.102 afirmaram não ter documentos para justificar o não comparecimento. Nestes casos, segundo o edital do ENEM 2018, os estudantes deverão fazer a inscrição e pagar a taxa exigida, de R$ 82. O número é menor do que a quantidade de pessoas beneficiadas com a isenção no ENEM 2017, que somaram mais de 4,7 milhões.

Segundo o calendário do ENEM 2018 , em 23 de abril será divulgada a lista parcial dos beneficiados e das justificativas apresentadas pelos ausentes na página do participante do ENEM 2018. Os recursos devem ser apresentados de 23 a 29 de abril e o resultado final será divulgado em 05 de maio.

Inscrição no ENEM 2018

Ser contemplado com a isenção não garante a participação automática no ENEM 2018. Entre 07 e 18 de maio todos os interessados em participar do exame deverão realizar a inscrição.

Neste ano, o MEC anunciou diversas mudanças no ENEM . Para não confundir as etapas ou perder os prazos, confira as próximas datas importantes do ENEM 2018:

Dia 23 de abril

Divulgação dos resultados das solicitações de isenção

Começa o período de recursos relacionados às solicitações de isenção

Dia 29 de abril

Termina o período de recursos relacionados às solicitações de isenção

Dia 05 de maio

Divulgação dos resultados dos recursos relacionados às solicitações de isenção

Dias 07 de maio

Início do período de inscrição e de pagamento da taxa de inscrição

Dia 18 de maio

Fim do período de inscrição

Fim do prazo para alteração de dados cadastrais, município de provas, opção de língua estrangeira

Fim do prazo para solicitação de atendimentos e envio de laudo médico, declaração ou parecer

Dia 23 de maio

Termina o período para pagamento da taxa de inscrição

De 28 de maio a 03 de junho

Período de solicitação de Atendimento por Nome Social

Outubro 2018 – data a confirmar

Divulgação dos locais de prova

Dia 04 de novembro

Aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias

Dia 11 de novembro

Aplicação das Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias

Dia 14 de novembro

Publicação dos gabaritos e dos cadernos de questões

