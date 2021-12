Estudantes beneficiários do programa Mais Futuro recebem parcela do auxílio-permanência

Os 10.703 mil estudantes das universidades públicas estaduais baianas (UNEB, UEFS, UESB e UESC) beneficiários do programa Mais Futuro receberam o pagamento de mais uma parcela do auxílio-permanência. O novo investimento do Governo do Estado é de R$ 4.160.40 milhões, sendo que, no total, foram pagos R$ 36.810.900 milhões diretamente aos estudantes, equivalentes aos meses de janeiro a setembro deste ano.

O coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado, Marcius Gomes, falou sobre a importância do programa. “Este auxílio está sendo de fundamental importância para os estudantes e familiares que podem contar, neste período de pandemia, com mais uma renda, que pode ser utilizada em despesas domésticas e gastos com moradia.”

A estudante de Filosofia, Maricelia Mendes, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ressaltou a importância do benefício. “Temos que reconhecer esta ação do Governo do Estado em manter o auxílio sem interromper o seu pagamento, o que resultou em um apoio aos estudantes neste momento de pandemia”.

Sobre o Mais Futuro

O programa Mais Futuro oferece uma bolsa de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora e de R$ 600 para os que vivem a uma distância maior, pois para estes há a necessidade de moradia temporária na cidade onde estudam. Criado em 2017, pelo Governo do Estado, o Mais Futuro é um programa de assistência estudantil para garantir a permanência dos estudantes das universidades públicas estaduais baianas que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

O total do investimento no Programa Mais Futuro, compreendendo o período entre junho/2017, quando foi implantado, a setembro/2020 (40 meses) é de R$ 122.615.600 milhões, conforme a Secretaria da Educação do Estado (SEC).

adblock ativo