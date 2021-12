Estão abertas as inscrições para cadastros rural e florestal

As inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) já podem ser feitas pelos produtores rurais de forma gratuita, por meio do site do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos . De acordo com o novo código florestal brasileiro, a inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais que não estejam inseridos no Plano de Desenvolvimento Urbano do Município (PDDU) onde estão localizados.

O prazo dos perdões que o Código Florestal concedeu aos produtores quem têm impacto ambiental em imóvel rural praticado até 22 de julho de 2008 se encerra em 31 de dezembro deste ano. Para os demais, a inscrição é permanente e pode ser realizada em qualquer período do ano. Na Bahia, a inscrição é disponibilizada pelas secretarias estaduais de Meio Ambiente (SEMA) e de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com os municípios, gratuitamente, para imóveis de até quatro módulos rurais. A expectativa do governo é receber cerca de 800 mil cadastros ambientais nos próximos 12 meses.

Segundo o coordenador do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Aldo Carvalho, o Estado já recebeu cerca de 567 mil cadastros. “O trabalho é um desafio, pois a Bahia detém 15,5% da Agricultura Familiar do Brasil. É o maior percentual, tanto em números relativos quanto absolutos, de todas as unidades da federação. Temos, aproximadamente, 710 mil agricultores familiares”, destaca.

Capacitação técnica - Ainda conforme o coordenador do INEMA, há três anos o órgão realiza a capacitação de técnicos que são vinculados a municípios para que eles sejam cadastradores e multiplicadores. “O Estado já capacitou cerca de dois mil técnicos para a atividade”, informa. Além da valorização das terras, explicam os coordenadores, a inscrição no cadastro facilita o acesso a linhas de crédito e viabiliza o aumento no limite de crédito para o custeio (que varia entre 15% e 30%, com juros menores que os praticados no mercado) e a liberação do manejo florestal das áreas devidamente cadastradas.

A partir dos dados do CAR é possível realizar o diagnóstico ambiental do Estado, já que o cadastro é baseado no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, que incluem a delimitação das Áreas de Proteção Ambiental (APP), Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa. Na Bahia, o documento é pré-requisito para qualquer ato autorizativo no órgão ambiental estadual. Caso o cidadão precise de uma outorga para usar água, autorização para supressão de vegetação ou licenciamento de qualquer natureza, ele é obrigado a apresentar o CAR/CEFIR. O documento ainda é importante para a gestão ambiental, já que compõe um banco de dados que pode ser utilizado por órgãos ambientais e de planejamento econômico, social, entre outros.

