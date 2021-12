'Estamos com equipes reforçadas nas regiões', diz Rui sobre incêndios

Equipes do Governo do Estado estão atuando nos principais focos de incêndio na Bahia, registrados nas regiões Oeste e Chapada Diamantina. O governador Rui Costa (PT), durante visita a Itaberaba, na Chapada, nesta sexta-feira, 9, afirmou que o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar estão trabalhando nas áreas atingidas, utilizando aeronaves, inclusive avião de combate a incêndio.

“Temos focos de incêndio em vários lugares do estado. Os dois maiores estão no Oeste, na região de Barra, e aqui na Chapada. Por isso, temos equipes reforçadas nas duas regiões. Infelizmente, o sol e a seca, às vezes também com imprudência e às vezes com má-fé das pessoas, terminam provocando esses incêndios”, afirmou o governador.

Os incêndios florestais em Barra e Barreiras, na região Oeste do estado, foram controlados, com o combate dos bombeiros florestais e brigadistas voluntários. O governo agora trabalha para debelar o incêndio de grandes proporções que atinge os municípios de Andaraí e Mucugê, na Chapada Diamantina.

O combate na Chapada conta com cinco aviões fazendo o lançamento de água diretamente no fogo, e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Mais bombeiros especialistas já foram convocados e vão somar aos que já estão no combate, totalizando 30 militares.

Ainda atuam na Chapada os esquadrões do ICMBio, PrevFogo, diversos brigadistas e técnicos do Inema.

“O Estado já acionou os órgãos federais para que coloque efetivo suficiente e, se necessário for, peça reforço ao Estado para ajudar nessas áreas”, disse Rui.

