Estágio: da faculdade para a vida profissional

Estagiar durante a graduação é um passo decisivo no futuro de um profissional. E não é por acaso que os processos seletivos estão cada vez mais concorridos. O ponto positivo é que, mesmo diante de tanta concorrência, o número de estagiários cresceu no país. Comparando os dois últimos anos, foi possível verificar uma alta de 23,8%. No primeiro trimestre do ano passado, o número de estagiários atuando no Brasil era de 466.157. No mesmo período deste ano, são 576.983 estagiários em atividade.

Os números fazem parte de uma pesquisa divulgada na última terça-feira (16), pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Outro dado apresentando é que estudantes do sexo feminino são maioria no mercado, respondendo por 65% das vagas ocupadas, com taxa de contratação de 30%. A estudante de Jornalismo , Larissa Mesquita, de 23 anos, se enquadra na estatística da pesquisa. Ela sabe que o estágio é uma das maiores fontes de experiência. “São aprendizados que serão levados para a vida inteira. Atuando no mercado, é onde o estudante põe em prática tudo o que aprende em sala de aula e até mesmo o que não é visto”, opina.

A estagiária Larissa Mesquita é graduanda do 6º semestre de Jornalismo

Hoje, Larissa é estagiária de uma agência de notícias e analisa que esta experiência profissional está ajudando para que se torne uma profissional melhor. “Por mais que eu aprenda em sala de aula, pôr em prática é completamente diferente. Aprendo cada vez mais no meu ambiente de trabalho. Aprendo, inclusive, a ser uma pessoa melhor”, analisou a estudante do 6º semestre de Jornalismo.

Mais estagiários

Segundo a pesquisa do CIEE, os cursos com maior número de estagiários no país são Administração, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Produção . Porém, no último trimestre, os cursos que mais abriram vagas foram Direito, Pedagogia, Educação Física e Tecnologia da Informação .

Formado em Engenharia Civil , Caio Braga, teve a oportunidade de estagiar desde quando estava na metade do seu curso. Segundo ele, o estágio sempre foi, além da sala de aula, fonte de troca de conhecimento e uma oportunidade de pôr em prática os assuntos abordados na faculdade. “O estágio aumenta o meu networking e abre portas para novas oportunidades. Estagiar engloba desde o contato com a vida prática até a preparação profissional. É uma experiência fundamental para galgar melhores oportunidades no mercado”, assegura.

Para estagiar, é necessário estar matriculado em alguma universidade, escola ou fazendo um curso técnico . Caso você ainda não esteja matriculado em algumas dessas modalidades de ensino, não precisa se preocupar. O Educa Mais Brasil pode abrir portas para você. O programa já beneficiou mais de 900 mil estudantes e oferece bolsas de até 70% para todas as modalidades de ensino. Acesse o site do programa e confira as oportunidades disponíveis na sua região.

adblock ativo