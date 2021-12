Estafa pode ser tratada com a técnica Neurofeedback

A estafa vem afetando milhares de pessoas e, no último final de semana, ganhou espaço até na mídia. Portais de notícias divulgaram que a cantora Anitta foi diagnosticada com a doença e com sintomas de depressão. Também conhecida como Síndrome de Burnout e esgotamento profissional e físico, a enfermidade já integra a lista de Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) que entrará em vigor em 2020. É preocupante, mas tem tratamento e um bastante eficaz é a técnica Neurofeedback.

Na maioria das vezes, a estafa está relacionada ao stress. Dentre os sintomas, há uma sensação de cansaço constante, de incapacidade do corpo conseguir relaxar e, também, de falta de motivação, conforme pontua o psicólogo Yuri Wolff. “O sono também pode ficar deficiente, o que desregula o ciclo circadiano que controla nosso sistema de "regeneração" do corpo enquanto dormimos, trazendo mais cansaço, pois o corpo não foi capaz de se reorganizar para o dia seguinte. Há, ainda, casos em que as pessoas desenvolvem irritação ou desânimo, sentimentos depressivos, assim como a memória que também fica prejudicada”.

O psicólogo Yuri Wolff é especialista na técnica Neurofeedback e desenvolve o treinamento personalizado para casos como estafa e depressão. Ele explica que o Bio/Neurofeedback tem como objetivo principal a autoregulação do sistema fisiológico. “Portanto, promove o reconhecimento de estados disfuncionais, como stress, tensões, falta de energia. A partir dessa observação, conseguimos ensinar ao corpo e a mente estratégias e ferramentas que o próprio indivíduo desenvolve durante o trabalho, modificando esses padrões disfuncionais”.

Mas o que é Neurofeedback?

O Neurofeedback é uma técnica não invasiva, não medicamentosa e sem efeitos colaterais, pois o objetivo consiste no aprendizado feito pelo próprio cérebro. Essa técnica possibilita enxergar o cérebro funcionando em tempo real e, a partir dessa visão, são identificados padrões cerebrais disfuncionais para aquele indivíduo.

Com a avaliação realizada, o especialista pode “elaborar um protocolo de treinamento com o objetivo de ensinar ao cérebro outros caminhos de funcionamento, aumentando a sua capacidade de neuroplasticidade e ativação em situações que causam desconforto e sofrimento a aquele sujeito”, conclui Yuri Wolff.

A técnica é muito útil para o tratamento de depressão, ansiedade, enxaquecas, transtornos obsessivos compulsivos, insônia, memória e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Conforme a necessidade de cada caso, será definido um protocolo de treinamento personalizado com o número de sessões.

