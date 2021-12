Estados Unidos: o lugar ideal para quem ama esportes

Na cultura norte-americana, as crianças são incentivadas a praticar esportes desde muito cedo. E, na medida em que evoluem na educação escolar, a prática e a valorização esportivas atingem o pico na universidade . Por conta disso, praticamente todas as escolas de ensinos Fundamental e Médio dos Estados Unidos (EUA) possuem programas esportivos.

O brasileiro Rodrigo Miranda, de 19 anos, foi um dos que embarcaram para viver no exterior. Por se destacar nos estudos e no esporte , ele conquistou uma bolsa de estudo para cursar graduação nos EUA. No ano em que viajou, o estudante ainda estava no High School e, por causa do seu desempenho, assim que concluiu o colegial, foi convidado para fazer a sua graduação em 20 universidades diferentes. “Eu selecionei cinco até decidir ficar na University of Pittsburgh, na Pensilvânia, e estudo com 100% de bolsa”, vibra.

Como dica para quem também possui esse sonho, Rodrigo cita que o quanto antes a pessoa decidir o caminho que quer seguir, melhor. “Tenho amigos que decidiriam vir direto para a graduação e isso acaba dificultando. As coisas aqui são diferentes do Brasil. Além disso, é importante se preocupar com o idioma e fazer bastante contato”, assegura.

Para quem tem interesse em evoluir na carreira esportiva juntamente à acadêmica no exterior, os Estados Unidos são o destino de estudo ideal. Cada instituição possui programas atléticos específicos, com equipes, requisitos e bolsas de estudo diferentes. Confira, abaixo, a opção mais adequada ao seu perfil atlético e histórico escolar.

University of Michigan

A universidade tem algumas das melhores instalações atléticas em seu campus e, também, é bastante competitiva academicamente. Os seus cursos voltados para áreas dos esportes têm uma média de 80% de sucesso de graduação . Além disso, a região tem três grandes times profissionais da cidade de Detroit, - futebol americano, basebol e hóquei no gelo -, o que pode significar uma futura contratação, caso o estudante tenha um desempenho notável na universidade.

University of Florida

De acordo com o ranking mundial da QS por área de estudo, o respeitável QS World University Ranking by Subject, a Universidade da Flórida está entre as dez melhores do mundo nas disciplinas acadêmicas relacionadas aos esportes. Em 2016, o Business Insider classificou o seu programa atlético como o melhor dos Estados Unidos, de acordo com dados do Capitol One Cup, referente a resultados em campeonatos nos últimos anos e à receita gerada pelo departamento atlético da instituição, entre outros aspectos.

Ohio State University

A Universidade Estadual de Ohio tem mais de 2.500 estudantes ativamente envolvidos com equipes esportivas. O futebol americano é o forte da instituição, atraindo tantos espectadores que 30 mil deles até compram o pacote de tickets para todas as partidas da temporada, algo muito comum nos Estados Unidos. Isso significa que a equipe da Ohio State tem uma fiel base de fãs.

University of Wisconsin-Madison

Futebol americano e basquete são as duas equipes mais bem-sucedidas da Universidade de Wisconsin-Madison, uma instituição que combina perfeitamente a sensação de comunidade no campus e a proeza nos esportes. Os estudantes atletas da Wisconsin-Madison têm uma excelente média de 70% de graduação, o que significa que a Universidade é tão boa academicamente quanto nos esportes.

