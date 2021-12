Estado libera R$ 300 mil de investimento em horta escolar

O projeto “Hortas escolares - plantar, cuidar e cuidar-se’”, desenvolvido nas escolas da rede estadual, ganhou um aporte de R$ 300 mil do Governo do Estado, alcançando mais de 150 mil estudantes de 244 unidades escolares. A ação integra o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, desenvolvido por várias secretarias estaduais, sob a coordenação da Casa Civil. Atualmente, segundo dados da Secretaria da Educação do Estado, 476 colégios estaduais possuem hortas implantadas, “enriquecendo o aprendizado e o cardápio da merenda de mais de 320 mil estudantes”.

As 244 unidades escolares contempladas, em 2019, manifestaram interesse por meio de um mapeamento realizado pela SEC, em 2018, e do plano de ação elaborado por esses colégios no projeto “Juventude em ação”. O coordenador de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria, Fábio Barbosa, falou da importância do recurso financeiro recebido. “Com essa disponibilização financeira, as unidades escolares poderão desenvolver suas hortas e utilizá-las como instrumento didático e pedagógico, envolvendo várias áreas do conhecimento. As atividades pedagógicas realizadas auxiliam na conscientização dos estudantes sobre a temática socioambiental que, através da experiência com a horta, compreendem a necessidade da conservação dos ecossistemas, do reaproveitamento de resíduos sólidos, das implicações de uso dos agrotóxicos e da importância de bons hábitos alimentares e nutricionais”

A partir de um trabalho “dinâmico, participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar, de descobertas e múltiplas aprendizagens”, como enumerou Fábio Barbosa, as hortas são plantadas e manejadas com o apoio técnico dos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF), localizados em suas regiões. Tratam-se de unidades territoriais descentralizadas de representação da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com o objetivo de desconcentrar, descentralizar, articular e implementar programas, projetos, ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural.

Dentre as escolas que já possuem horta estão o Colégio Estadual Jane Assis Peixoto, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa (933 km de Salvador). Professores, gestores e estudantes mudaram um pouco a cara do espaço escolar com a manutenção dos jardins e da horta para enriquecer o sabor da merenda. “A horta escolar também pode ser uma das estratégias para estimular a inclusão de propostas de sustentabilidade socioambiental no Projeto Político Pedagógico, além de incentivar a criação e o fortalecimento das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA); contribuir para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; e para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável”, completou.

Confira a lista das escolas contempladas e saiba mais sobre o Projeto Hortas Escolares: plantar, cuidar e cuidar-se” no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ).

adblock ativo