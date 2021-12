Escolas vão realizar eleição de líderes de classe

A escolas estaduais da capital e do interior estão sendo mobilizadas para a realização das eleições de líderes de classe, que acontecem no dia 11 de março. Pautada no Programa Líderes de Classe, a ação é fundamentada na Constituição do Estado da Bahia e no Estatuto da Juventude e visa o incentivo, o fortalecimento e a valorização da participação dos estudantes na gestão democrática das escolas, promovendo o empoderamento juvenil, fazendo com que os alunos se envolvam nas ações realizadas nas escolas, contribuindo para a gestão democrática e participativa.

Os coordenadores pedagógicos estão incentivando os estudantes para que formem as suas chapas, que deverão ser compostas por dois integrantes. No dia da eleição, cada unidade escolar deverá eleger um líder e um vice-líder, por cada turma ativa. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) orienta que seja garantida a participação de, pelo menos, uma candidatura do sexo feminino dentre os elegíveis. A coordenação pedagógica de cada unidade escolar deverá acompanhar os processos eleitorais e inserir as informações dos eleitos no sistema escolar, no Módulo Líder de Classe, por meio do link (https://estudantes.educacao.ba.gov.br/projetoliderdeclasse).

De acordo com os gestores escolares, os estudantes eleitos nas funções de líder e vice-líder de classe devem ser os interlocutores da turma junto à comunidade escolar, os articuladores e propositores de melhorias para a ambiência na unidade de ensino. O coordenador de políticas para a juventude da SEC, Jocivaldo dos Anjos, destaca a importância do processo eleitoral nas escolas. “Esta é uma iniciativa que fomenta e estimula o papel de liderança, pois isso contribui para que o estudante participe, efetivamente, nas decisões da escola e, assim, melhore os índices educacionais”.

