Escolas orientam comunidade escolar sobre prevenção ao Coronavírus

Implementações sociopedagógicas como, por exemplo, rodas de conversa, oficinas e palestras para a disseminação de informações, envolvendo as famílias. Estas são algumas orientações da Secretaria do Estado da Bahia (SEC) às escolas para que que possam contribuir na prevenção ao Coronavírus (COVID19).

A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, com o toque ou aperto de mão e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O coordenador de Educação Ambiental e Saúde da SEC, Fábio Barbosa, ressalta que as formas de transmissão do vírus ainda estão em processo de investigação, mas já se sabe que qualquer indivíduo que tenha contato próximo (cerca de um metro) com outro que apresente sintomas respiratórios está em risco de ser exposto ao agente infeccioso.

Ações preventivas, enfatiza o gestor, já são desenvolvidas nas unidades escolares por meio de programas e projetos voltados à Educação Ambiental e à Promoção da Saúde na Escola. No entanto, ele alerta sobre a importância do engajamento de toda a comunidade escolar neste processo de prevenção ao COVID 19. “Trabalhar, pedagogicamente, este contexto é fundamental para que os estudantes se apropriem dos conceitos e conheçam como podem ser agentes multiplicadores sobre a prevenção do Coronavírus junto aos amigos, às famílias e à comunidade onde vivem. Medidas simples, como lavar as mãos e colocar a boca na região do cotovelo ao espirrar, são algumas das recomendações neste sentido”, afirmou, reforçando a importância de as escolas adquirirem o álcool em gel 70º para uso pela comunidade escolar.

A SEC também orienta que as escolas acompanhem as informações atualizadas sobre o Coronavírus pelo site da Secretaria Estadual da Saúde (SESAB) em https://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/ .

