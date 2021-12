Escolas estaduais promovem o #Transformaê - Virada Educacional Bahia

A rotina nas escolas da rede estadual foi mudada durante toda a sexta-feira (20). É que os estudantes se envolveram com o projeto O Transformaê – Virada Educacional Bahia, por meio do qual protagonizaram apresentações artísticas e culturais nas mais distintas linguagens, como a música, a dança e o teatro. O dia também foi dedicado a jogos educativos, competições esportivas, rodas de conversa e debates sobre temas dos mais variados, como empoderamento feminino, além de exposição de projetos de iniciação científica. Houve, ainda, o engajamento de estudantes ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, que é celebrado neste sábado (21), como parte das ações de sustentabilidade ambiental do #Transformaê.

O subsecretário da Educação do Estado, Danilo Souza, falou sobre a importância do movimento educacional na rede estadual de ensino. “A escola tem que ser sempre um lugar de expressão, da alegria, da vontade de viver, da superação dos obstáculos e de afirmação das culturas. A Bahia tem culturas muito ricas. O povo negro, o povo indígena, os ribeirinhos e os estudantes, em todas as localidades da Bahia, se encontram neste momento para fazer uma virada cultural com esta mensagem. O TransformaÊ promove o protagonismo estudantil, no qual cada jovem toma conta de seu projeto de futuro, pensando a sua relação com a aprendizagem”, explicou.

Em Vitória da Conquista, os estudantes do Instituto de Educação Euclides Dantas participaram de uma caminhada pela Praça 9 de Julho, integrando a escola com a comunidade. Já no Colégio Estadual de Cachoeira, no Recôncavo, as ações do #Trasnformaê marcaram as comemorações pelos 65 anos da unidade escolar e a mobilização dos estudantes para as avaliações de Português e Matemática que estão sendo aplicadas pelo Sistema Baiano de Avaliação (SABE), da Secretaria da Educação do Estado (SEC), visando fortalecer as aprendizagens nestas disciplinas.

Os estudantes dos Centros Estaduais (CEEP) e Territoriais (CETEP) de Educação Profissional também participaram do Transformaê com diversas atividades, como feiras de empreendedorismo; exposições fotográfica e literária; mostras de robótica e científica; e apresentações de projetos intersetoriais da SEC, a exemplo do Artes Visuais Estudantis (AVE) e do Dança Estudantil (DANCE), além de shows ligados ao Festival Anual da Canção Estudantil (FACE).

