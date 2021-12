Escolas estaduais participaram neste sábado da segunda etapa da Jornada Pedagógica 2019

Professores, diretores escolares, coordenadores pedagógicos, estudantes e pais de alunos participaram, neste sábado (27), da segunda etapa da Semana Pedagógica de 2019, realizada nas escolas da rede estadual de todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). A atividade foi tratada pela comunidade escolar como um mutirão pela aprendizagem, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). O planejamento pedagógico coletivo visou fortalecer o processo de ensino e aprendizagem a partir das discussões em torno do tema "Pilares para a garantia do direito de aprender: currículo, formação, acompanhamento e avaliação".

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, que participou do planejamento durante todo o dia, integrou, nas primeiras horas da manhã, a equipe do Colégio Estadual Professora Nadir Araújo Copque, em Arembepe. O gestor destacou o significado deste momento para a Educação na Bahia. “Todos os dirigentes e suas equipes da Secretaria da Educação, assim como dos Núcleos Territoriais de Educação no interior, estiveram bastante empenhados em fortalecer o encontro na Bahia. Este é um gesto que estamos fazendo porque acreditamos em momentos como estes para a educação. Nesta segunda etapa, fizemos a avaliação do que aconteceu no primeiro semestre, com enfoque maior no pedagógico, e, no segundo momento, fizemos uma avaliação do planejamento que foi esboçado para o segundo semestre, com a expectativa de solidificar o nosso planejamento, melhorando aquilo que consideramos fundamental para o avanço da qualificação de nossa pedagogia”, explicou o secretário.

A professora de Geografia do Nadir Araújo Copque, Leila Assis, falou sobre a união de todos em torno do planejamento. “A Semana Pedagógica é muito importante, porque podemos pensar as necessidades dos alunos, aliadas à realidade da escola e, a partir disso, planejar práticas que possam ajudar no avanço do ensino e da aprendizagem destes jovens. Neste segundo momento também estamos analisando o que foi feito no primeiro semestre para tentarmos melhorar alguma dificuldade que tivemos anteriormente”.

Os dirigentes da SEC explicam que o planejamento alcança todas as modalidades de ensino, a exemplo da Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação Inclusiva; Educação do Campo; Educação Quilombola; e Educação Profissional e Tecnológica. Nas unidades escolares, estão sendo discutidas questões estratégias como o desempenho dos estudantes no primeiro semestre do ano letivo e os resultados obtidos nas atividades avaliativas propostas pelo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE). A análise desses indicadores, explicam os educadores, é base para que seja elaborada a proposta de um Plano de Intervenção Pedagógica para todos os componentes curriculares, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática.

No Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Biotecnologia e Saúde, em Itabuna, a coordenadora pedagógica Gean Maria Leite ressaltou que as discussões são fundamentais para unificar as ações voltadas para a aprendizagem dos estudantes em uma área específica, como é o caso da Educação Profissional. “Para a Educação Profissional, esta segunda etapa se torna ainda mais importante porque temos o início de um novo semestre, com novas turmas. Com este planejamento, podemos avaliar e aperfeiçoar o trabalho com as turmas que estão chegando. Também analisamos os indicadores e os resultados que foram alcançados no SABE”, pontuou.

