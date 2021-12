Escola privada é o caminho para o Ensino Superior

É comum que a maioria das famílias brasileiras separe boa parte do orçamento mensal para investir na educação particular para os seus filhos. Na maioria das vezes, isso acontece porque os pais e responsáveis acreditam que esse sacrifício será recompensando com a perspectiva de um futuro melhor. E eles não estão errados. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (2018), a rede privada coloca o dobro de alunos no Ensino Superior em relação às escolas públicas.

A pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que apenas 36% dos alunos que completaram o Ensino Médio na rede pública entraram em uma faculdade. Esse percentual dobra e chega a 79,2% quando os estudantes vêm de escolas privadas. Em relação às classes sociais, a diferença é ainda mais notória. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos estudantes em faculdades é formada pela parcela da população com um quarto da renda per capita mais alta do país.

O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares pelo total dos moradores. De acordo com o último balanço, o rendimento domiciliar per capita do Brasil se encontra em R$ 1.268. E equilibrar as contas com este rendimento é um desafio para muitos brasileiros. Na família da estudante Sheila Alme a renda é de R$ 837.42 – abaixo da média nacional.

“Somos sete, sendo que apenas quatro trabalham. A maioria das pessoas aqui em casa são autônomos e recebe o equivalente a um salário mínimo, mas isso não acontece em todos os meses, o que dificulta um pouco, já que as nossas despesas são mensais. Nossos gastos principais são com saúde, alimentação e com a educação das crianças e eu ainda preciso arcar com os gastos da minha graduação ”, explica a estudante de Gestão Comercial .

Financiamento X Bolsa de estudo

Outro dado da pesquisa é sobre o financiamento estudantil. Ela mostra que o percentual de auxílio financeiro em 2016 responde por mais da metade das matrículas, com 52%. Entretanto, algumas pessoas preferem não ir por esse caminho, como é o caso de Sheila, que preferiu optar pelas bolsas de estudo.

A estudante optou pelas bolsas ofertadas pelo Educa Mais Brasil . O programa tem 15 anos de atuação no mercado e já beneficiou 900 mil estudantes. Com a ajuda do Educa Mais Brasil é possível arcar com as mensalidades da educação privada, seja para investir na Educação Básica ou no Ensino Superior.

Para ter acesso as bolsas de estudo é muito simples: basta acessar o site do programa , escolher a modalidade de ensino, colocar a sua região e conferir as oportunidades. Você pode conseguir bolsas de até 70% e não perder a chance de investir em uma educação de qualidade.

adblock ativo