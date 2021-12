Erro de informação sobre local de prova do ENEM? Saiba o que fazer

O cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) foi disponibilizado nesta segunda-feira (22) e, não por acaso, as recomendações dadas incluem a visualização antecipada do local de prova. Graças à antecipação, o participante Roberto da Conceição, de 26 anos, conseguiu identificar uma informação inconsistente no documento.

“A universidade em que fui alocado tem campi diferentes em Salvador . No local de realização do exame constava um campus e, no endereço, outro. Como eu sei que são bairros distintos, percebi que havia um problema”, sinaliza. A instituição em questão é a Universidade Católica do Salvador (UCSal), que possui unidades em Pituaçu e também na Federação.

Para solucionar o problema, o estudante buscou orientações específicas sobre como proceder em casos de erro nas informações, tanto no cartão de confirmação quanto na página do participante , mas não encontrou. Foi necessário então abrir uma chamada técnica na seção Fale Conosco, do Ministério da Educação (MEC) e até mesmo entrar em contato por telefone.

Em ambos os casos, foi orientado a seguir as recomendações que constavam no documento. “Recebi a mesma resposta: ‘você tem que ir ao local indicado antecipadamente para saber se o seu nome está lá’. Como é que eu saberia se o meu nome estaria lá? Não sei como funciona esse procedimento, se os nomes são disponibilizados antecipadamente”, comenta.

Orientações do MEC

Em casos como esse, a orientação do MEC é que o estudante entre em contato com o órgão por meio dos canais de atendimento. Por telefone, o número é 0800616161. No site da pasta, basta acessar a seção Fale Conosco e enviar a notificação.

Correção do endereço

Na manhã desta quarta-feira (24), Conceição foi informado por e-mail do MEC que o local de realização da prova havia sido alterado para o bairro de Pituaçu. Apesar de acreditar que a retificação não foi decorrente da abertura da chamada técnica, já que o comunicado não incluiu o número de protocolo, o conselho é que todas as informações sejam checadas antes do primeiro dia da prova do ENEM 2018, em 04 de novembro.

“Se eu deixasse para a última hora ou eu não visse o e-mail de alteração, haveria um problema. Ia atrapalhar um processo bem importante na vida de todo estudante. Então, é importante verificar a instituição de ensino e o endereço, traçar todo o seu roteiro bem antes para não correr o risco de virar um meme dos atrasados do ENEM”, recomenda.

