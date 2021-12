Equipes da Prefeitura de Lauro de Freitas seguem de prontidão

Representantes de sete secretarias municipais de Lauro de Freitas, da Defesa Civil e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) realizaram reunião de emergência, na terça-feira (26), para alinhamento de ações de prevenção e redução de danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município e devem continuar nesta quarta (27), conforme institutos de meteorologia. Foram identificados sete pontos de alagamentos, mas não há registro de desabrigados, segundo a prefeitura municipal.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lauro de Freitas informa que, desde o início das chuvas, equipes das secretarias de Infraestrutura (SEINFRA), de Serviços Públicos (SESP), de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMDESC) e de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP), além da CONDER e da EMBASA, estão de prontidão realizando a identificação dos principais pontos de alagamentos, interdição de vias e reordenamento do trânsito, desobstrução de canais e bueiros, monitoramento de áreas de risco e preparação de locais para abrigar famílias, caso precisem deixar as suas casas.

“Apesar do registro de pontos de alagamento, o problema está sendo amenizado por conta das obras de macrodrenagem do Rio Ipitanga, executadas pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura. De acordo com a CONDER, mesmo ainda em execução, as obras dos seis reservatórios de acumulação estão recebendo uma quantidade considerável da água das chuvas, o que diminuiu o número de locais alagados no município”, explica a nota.

Ainda de acordo com a assessoria, as ações de prevenção, realizadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, “também contribuem para reduzir os alagamentos, a exemplo da limpeza e desobstrução de canais e bueiros, e monitoramento de pontos críticos da cidade”.

Telefones úteis:

Em caso de emergência, os moradores podem fazer contato com as equipes do Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU) nos números (71) 3369-3710 ou 156, da Defesa Civil no (71) 32888628. Ambos funcionam 24 horas, além de receber chamadas pelos telefones do “Alô SESP” (71) 3378-8502/33788500. A prefeitura também acompanha a situação das ruas pelo sistema de videomonitoramento que conta com mais de 300 câmeras espalhadas por toda a cidade. Todos os equipamentos de saúde estão funcionando normalmente.

